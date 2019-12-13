英国保守党胜选 欧盟：将重建与英国的关系

英国首相约翰逊领导的保守党在下议院选举大获全胜。约翰逊12月13日承诺，英国会按计划于明年1月31日离开欧洲联盟。欧盟回应说，将重建与英国之间的关系。获胜之后，约翰逊促请国民愈合脱欧给国家带来的伤口。

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约翰逊（Boris Johnson）13日在一场政党活动期间发表演说。脱欧政治纷争已延烧3年多，约翰逊对此予以强烈谴责，他说：“我将结束一切无意义的事情，我们会在明年1月31日前，按时完成脱欧相关事宜，没有任何借口。”

路透社报导，约翰逊也誓言，他不会让那些在首次投票给保守党前，双手“在选票上颤抖”的选民失望。

他说：“你可能只是把你的选票借给我们，你可能不认为自己是天然的保守党支持者…你可能希望在下一次选举时，重返工党阵营，如果事情是那样的话，我对于你愿意相信我这件事感到谦卑。”

他表示，“我们赢得选举，赢得过去从未投票给保守党的人民的信任。那些人想要有所改变。我们不能、绝对不能、绝对不能让他们失望。“

法新社报导，约翰逊在下院选举大获全胜后，欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）13日表示，欧盟准备好与英国进行贸易谈判，且将尽全力捍卫欧洲国家优先权益。

米歇尔抵达欧盟峰会会场时说：“我的意思很明确：我们准备好了。我们已决定什么才是我们的优先考量。”欧盟各国领袖将在会议中就英国大选后续事宜，以及英国计划于明年1月31日脱欧一事进行讨论。

约翰逊领导的保守党获得大选胜利，可能导致英国于明年1月脱欧。欧盟内部市场与事务（Internal Market and Services）执委布雷顿（Thierry Breton）13日表示，欧盟将必须重建与伦敦当局间的关系。

布雷顿告诉法国RTL广播电台：“我们现在必须重建与重要伙伴英国之间的关系。”他还说，欧盟想要与英国建立“平衡”的贸易关系。

英国下议院共有650席。大选开票结果显示保守党大获全胜。外界预期，约翰逊现在会兑现他“搞定脱欧”的承诺。