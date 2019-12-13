阿尔及利亚前总理塔布纳“当选”总统

阿尔及利亚总统选举结束，选举委员会12月13日表示，前总理塔布纳（Abdelmadjid Tebboune）赢得总统选举，而且不需要进入第二轮选举

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选委会主席查菲（Mohamed Charfi）宣布，74岁的塔布纳赢得58.15%的选票，击败4名对手。

如同塔布纳一样，总统参选人都在统治阿尔及利亚20年的前总统布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）手下做过事。布特弗利卡4月在民众抗议的巨大压力下辞职。

布特弗利卡下台至今，包括投票日当天，民众仍持续大规模上街抗议。他们要求废除所有自1962年脱离法国独立以来，统治阿尔及利亚的制度。

恢复安定的重任现在落在塔布纳身上，但他首先要赢回上百万人杯葛总统大选投票的民心。这次总统选举是阿尔及利亚独立以来，多党选举中投票率最低的一次。阿尔及利亚前任总统布特弗利卡今年4月2日辞职，阿民族院（参议院）议长本·萨拉赫4月9日被任命为临时总统。本·萨拉赫9月15日宣布，阿尔及利亚将于12月12日举行总统选举。