25届气候大会：寻求进入碳中和世界 延长一年谈判技术细节

联合国第25届气候大会12月13日周五进入谈判日程安排的最后一天, 本届气候大会旨在动员全球各国向碳中和的世界过渡，并且寻求更多国家加入更富有雄心的减排承诺。如何通过有关碳交易市场来控制减排是与会缔约国寻求达到的目标，但是相关的技术谈判几乎没有多大进展，因此与会的197个巴黎协定缔约国决定延长一年谈判细节。

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为期两周的联合国第25届气候大会周五是谈判日程安排的最后一天，在技术层面就如何规范碳交易市场以便来控制缔约国减排的问题谈判进展缓慢。虽然在气候会议期间已经有80多个巴黎协定的缔约国承诺在2020年前提出更富有雄心减排目标， 但是污染大国没有做出更多承诺，因此与会的197个巴黎协定缔约国决定延长一年来谈判相关技术方面的具体细节。

本届气候大会积极的几点是中国承诺停止在非洲资助建设煤炭企业，而欧盟推出绿色协议对进口绿色产品减少关税。

此前联合国秘书长古特雷斯在气候大会上强调气候行动会给社会创造巨大的契机，向低碳绿色经济转型，会创造更多新的就业机会，同时寻求进入碳中和世界会给人类社会带来巨大的福祉，大家可以在不损害健康和保护环境的条件下工作生活。

联合国秘书长强调说必须保障向低碳未来世界过渡的公平和包容，国家必须做出承诺，企业需要带头行动起来 。