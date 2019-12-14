为争取台湾年轻选民支持 蔡英文频频与网红上镜自甘被“撩妹”

台湾总统、副总统及立法委员选举将于明年1月11日举行。随着选举日期的日益临近，寻求连任的民进党候选人、现任总统蔡英文也一改往日给人以严肃刻板印象，频频与台湾网红互动上镜，呼吁年轻人参与投票及寻求支持。

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事实上，在过去一段时间与网红互动成为了蔡英文竞选攻势中在吸引年轻选票的亮点之一。她此前曾亲自上美式讽刺类评论节目、博恩夜夜秀接受主持人专访，就个人和涉及台湾政治社会的话题，在非传统非严肃类时政节目中加以答复，并与主持人互动。而自本周末以来，蔡英文更是两度与备受当地年轻人欢迎的网红共同上镜，她接受采访和推广文化项目的视频，也被两位网红以油管博主互动的形式上传网络。

在周五上传的视频中，网红钟明轩得以受邀参观蔡英文官邸，二人并在参观后坐在镜头前进行交流互动，前者也请蔡英文边吃蛋糕边发言。采访过程中，被指一向敢言的钟明轩询问了蔡英文许多问题。影片一开始，他便问蔡英文“如果你不做总统的话，会是个什么样的人？”蔡英文则回应称，她应该会继续做教授，有空的话还会去旅行，因为她喜欢去不同的地方。钟明轩还提问“蔡总统上次哭是什么时候？”让蔡英文先是停顿了一下，接着回答称，“上次哭的时候...是我妈妈过世的时候，是在去年...”对此，她也解释，因为这是比较私底下的事情，所以并没有在新闻曝光过。

他们在互动期间还谈及了更为严肃的话题，钟明轩提问，到底台湾人是否真的理解“民主”二字的意义。蔡英文回答称：“因为日子过久了，总觉得民主自由好像是理所当然。但是近来看到香港发生的事情，有很多人就觉得，这好像不是理所当然的事情”。她表示，“民主不是天上掉下来，是经过很多人的努力而争取，而且需要有更多人的努力，让民主自由可以延续到未来。”

另就香港的情况，钟明轩特别提到所谓“今日香港，明日台湾”的语句在过去一段时间来常常在台湾提及，但他认为可能有言之过急，并想询问蔡英文的意见。蔡英文回答称，香港人的现况“对于台湾人是一种警惕”，而她提出“民主自由是来自于我们能保护自己的国家”，并称也许香港的情况不会马上发生到台湾身上，“但最重要的是我们有没有能力保护自己的国家”。

蔡英文说，“民主社会大家都可以站出来讲他心里想讲的话，但民主社会里最重要的一件事，还是选举投票的行为。投票其实是一个人民意志的表达”，并称“民主社会最强的事情，就是当人民聚集过来共同表达心声，其实就是那个国家最强的事”。她最后说，“投票就是在民主社会里面，人民集体表达一种意志跟意愿的时刻；为了这个国家，去投一张票吧。”

而在周六上传油管的另一则视频中，蔡英文出现在高雄新媒体公司旗下“搭讪”网红 “波特王”的镜头前，后者则采用“撩妹”本领，在众人前让蔡英文忍不住地回说，“居然敢跟我讲这种话！”他们一行人在参观公司的活动中，当蔡英文说到“高雄人不跟海在一起要跟什么在一起”的时候，陪同在一旁的“波特王”立刻说“跟你在一起”，让蔡英文也忍不住笑说，“竟然敢跟总统讲这种话！” 而当蔡英文看到该公司的员工餐中有鸡翅，“波特王”又再度发挥撩功，问蔡英文，“你知道你是什么肉吗？”正当蔡英文还在思索答案时，这时波特王又立刻说，“你是我的心头肉！”让蔡英文立刻转身，回答说：“这家伙好大胆！”

之后到了编剧部，“波特王”继续攻势，先是告诉蔡英文“我没把你当偶像”，然后又说“我把你当我的结婚对象”，让蔡英文也忍不住说：“真的没大没小耶！”而“波特王”接着又告诉蔡英文说，“总统如果再继续跟我相处一阵子的话，我觉得你会变坏人！”当蔡英文不解地看向“波特王”，没想到后者就接着说：“因为我想把你宠坏！”

据分析人士指出，与网红互动，争取年轻人选票在此次台湾选举中也并非蔡英文的专利，正如上文提到的博恩夜夜秀主持人在上月底就曾直电韩国瑜，并询问他是否愿意同台，韩国瑜则回答称，“ Yes I Do！”