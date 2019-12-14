海龟背感测器 大幅提升海水温度长期预测精确度

日本海洋研究开发机构等研究团队开发出独特新手法，在海龟背上安装水温感测器进行资料收集，可大幅提升长期海水温度预测的精确度。

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日本放送协会（NHK）报导，海水温度变化的预测，对长期气象预报至关重要，目前透过人造卫星量测海面温度，或利用浮标依不同水深进行量测，但因资料不足而难以正确预测。

日本海洋研究开发机构与东京大学等研究团队，利用前来印尼海滨产卵的5隻海龟，在龟背安装水温感测器，感测器会依不同水深进行水温量测，待海龟浮出水面时透过人造卫星进行资料传送。

约3个月量测期间，海龟最大移动距离达1000公里以上，可收集到水深至250公尺处资料。

根据所获得资料计算后，可大幅提升印尼周边海域3个月后海水温度预测的精确度，逼近实际海水温度变化。

龟背上的水温感测器不会妨害海龟摄食，并设计成能于2年内自然脱落，且经过特别许可后才安装。研究团队希望今后继续利用此方法收集海水温度资料，确立此手法的成效。

报导引述海洋研究开发机构研究员土井威志表示，这虽是前所未见手法，但可说是大幅改善精确度，希望今后有助于长期气象的正确预测。