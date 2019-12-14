苏丹前总统巴希尔贪污罪名成立 被判关押两年

苏丹前总统巴希尔（Omar al-Bashir）12月14日被判洗黑钱和贪污罪名成立，入住更新设施两年。这是巴希尔面对连串法律诉讼的首宗判决。路透社报道， 巴希尔于首都喀土穆的法院出庭。根据案情，巴希尔被控贪污和非法藏有外币。

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苏丹早前爆发大型示威，巴希尔被迫下台后，住所被搜获多个行李箱，里面藏有多种外币，总值约1.3亿美元。

巴希尔承认从沙特阿拉伯王储穆罕默德（Mohammed bin Salman）收受2,500万美元，但否认有关指控。他解释，有关款项是用于捐款，其中200万美元捐赠军方医院；300万美元捐赠苏丹一所大学。

根据苏丹法律，75岁的巴希尔将被送往用来关押年老且未犯死罪囚犯的更新设施。巴希尔目前收押于科巴尔（Kobar）监狱。

律师指出，巴希尔本周亦被问到有关1989年政变的事件，以及示威期间涉嫌杀害示威者的指控。巴希尔同时遭到国际刑事法院（International Criminal Court）通缉，被指于达尔富尔（Darfur）冲突期间干犯战争罪行。

不过军方指不会引渡巴希尔到国际刑事法院，过渡政府也未表明会否将巴希尔引渡至海牙国际法庭。 1989年，巴希尔通过军事政变上台，维持近30年的统治。

2018年，苏丹因为物价上涨和商品短缺爆发大规模示威，演变成流血冲突。2019年4月，军方发动政变，巴希尔被迫下台，随即遭拘捕。军方和反对派现时达成协议，共同执政，迈向文人统治。