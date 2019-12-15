气候会议落幕 联合国秘书长：对成果感到失望

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）说，他对马德里举行的联合国气候会议成果感到“失望” 2019年12月15日

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）12月15日表示，他对马德里举行的联合国气候会议成果感到“失望”。他认为，国际社会错失应对全球暖化危机的机会。

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联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）结束马拉松式的会谈，主办国西班牙声称，COP25协议“表达（做出新减碳承诺）的迫切需求”，但这份协议内容与所需相距甚远。

古特雷斯发布声明说：“我对COP25的成果感到失望。国际社会错失一个重要机会，来展现对缓和、因应和提供资金应对气候危机的雄心壮志。”

联合国最长气候会议落幕

马拉松式的联合国气候会议15日落幕，几乎找不到可称颂的地方。与会国就对抗全球暖化的计划勉强取得妥协，要求各国加强减少温室气体和协助受气候变迁影响的贫困国家，但搁置重要事项。

联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）主办国西班牙发表声明说，COP25协议“表达（做出新减碳承诺）的迫切需求”，以缩减目前碳排放量以及巴黎气候协定所设定目标间的差距。这项协定寻求将全球温度升幅控制在摄氏2度内。

美联社报导，来自近200个国家的谈判代表延后到明年再做出有关全球碳市场议题的重要决定。他们就如何因应全球暖化危机进行两周协商，最终通过多项宣言要求各国展现更大雄心，减少造成地球暖化的温室气体，以及协助饱受气候变迁影响之苦的贫困国家。

法新社报导，COP25协议内容与科学家所称欲处理气候紧急状况需采取的行动相距甚远。

环保团体和倡议人士指控，世界上较富有国家几乎未展现出要认真因应气候变迁的承诺。