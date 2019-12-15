法国新浪潮电影巨星安娜-卡里娜辞世 享寿79岁

出身丹麦的法国女演员、法国新浪潮导演让-吕克·戈达尔（Jean-Luc Godard）的缪思女神暨前妻安娜-卡里娜（Anna Karina），因患癌症与世长辞，享年79岁。

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法新社报导，安娜-卡里娜曾出演“狂人皮埃罗”（Pierrot Le Fou）等戈达尔的7部作品。她年轻时精灵般的外貌与涂着黑色眼妆的蓝色大眼，堪称1960年代女性风尚典范。

安娜-卡里娜的经纪人12月15日告诉法新社：“安娜患癌症，14日在巴黎的医院辞世。”她的第4任丈夫、美国导演丹尼斯柏利（Dennis Berry）陪伴在身旁。

法国文化部长里斯特（Franck Riester）也推文：“法国电影界今天痛失所依，失去一位传奇人物。”

安娜-卡里娜还是十多岁少女时，就从故乡丹麦搭便车至花都巴黎追寻演员梦。她先在模特儿界取得成功，接着才在香榭丽舍大道（Champs Elysees）漫步时被导演戈达尔选中。

戈达尔曾提议让安娜-卡里娜在自己第一部、同时也是最知名的作品“断了气”（A bout de souffle）演出裸戏，遭安娜-卡里娜回绝。

1961年，21岁的安娜-卡里娜以戈达尔的作品“女人就是女人”（Une femme est une femme），1961年获得第11届柏林国际电影节银熊奖最佳女演员奖。，当时两人已结为伴侣。

安娜-卡里娜去年3月在巴黎受访时告诉法新社：我们深爱彼此。但跟他一起生活很复杂。他是那种能跟你说“我去买烟”，3周后才回来的人。

安娜-卡里娜随后也投身导演工作，执导电影“共同生活”（Vivre ensemble）。这部电影讲述一名历史老师与一名奔放女性相恋的罗曼史，但最后以毒品和家暴收场。

在歌坛，安娜-卡里娜亦取得若干成就，曾与法国乐坛教父塞吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）合作录制歌曲“正在阳光下”（Sous le soleil exactement）。