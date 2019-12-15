法退休体制改革：“退休先生”德勒瓦（Jean-Paul Delevoye）还能挺多久？

法国总理推出的退休体制改革引发各大工会组织、法国国营铁路职工以及巴黎大众运输公司职工、教师、医护人员、消防人员的强力抵制，有一段时间警察也上街游行，要求保留现有的年限退休制。巴黎交通直至12月15日除1号和14号线路之外，几乎处于瘫痪的状态。除交通大瘫痪之外，现政府面临的另一个难题就是主管退休改革的高级专员让-保罗·德勒瓦的“漏报风潮”。

广告 继续浏览后续

推动这次退休体制改革的核心人物让-保罗·德勒瓦（Jean-Paul Delevoye）成为媒体追踪报道人物。

12月5日全国大游行之后，《巴黎人报》披露说，“退休先生”未申报在法国保险业培训机构中担任董事的职务。12月9日，德勒瓦宣布“辞职”。但《资本》周刊和《世界报》随后又纷纷披露说，德勒瓦漏报的不仅仅是在保险业培训机构中担任董事的职务，他在其他机构、文化协会组织担任过或还在担任另外10个职务。而他此前在法国公共生活透明高级管理局（HATVP）只申报了三项。是遗漏还是故意隐瞒？

法国极右和极左领导人纷纷要求德勒瓦辞职。法国主要反对派极左翼政党“不屈法兰西”（LFI）发言人柯比耶（Alexis Corbière）表示，德勒瓦是一个谎话连篇的人，他和改革计划都应该被抛弃。

按照法国通过的廉政法案，不仅限制政府官员连任、兼任；廉政监察员要求政府官员严格申报其财产和此前担任过的职务，以免利益职权捞取好处。

而退休先生漏报、少报其兼职的收入。根据《世界报》的披露，德勒瓦此前在社会管理学院集团下属智库Parallaxe担任负责人，2018年和2019年领取了5368.38欧元的月薪。德勒瓦表示，如果这一职务和政府高官角色不兼容的话，他准备退还在此期间领取的全部收入。恐怕退还所收的好处费已经为时已晚。

德勒瓦还在私立高等教育机构、国营铁路基金会当董事。其余的职务中，有法国糖尿病患者联合会战略委员会高级专员一职、法国画家、雕塑家卡鲁斯特成立的协会“源泉”(La Source)中任高级职员。他一再强调说13项职务中有11项都是义务帮忙性质的。

《巴黎人报》还报道说，德勒瓦在法国经济社会环境理事会任主席时，还在两个公民科技组织中担任协调员，主管国民议会和公民之间的联系。

德勒瓦前几天在接受《解放报》专访时表示，如果他的行为给政府推行退休体制改革带来不便，他将会承担一切应该承担的责任。因为，这项改革要比他个人的政治前途要重要得多。

政府总理菲利普14日还在力挺德勒瓦。菲利普说，他知道自己犯了错儿，而且更正了，他是一片诚心。但极力反对这项改革的人士对全天候电视台BFMTV记者表示，德勒瓦应该立即辞职。因为，他让全国人民多干几年再退休，而他自己利用职权捞取好处，我们反对他继续推行退休改革。