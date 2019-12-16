圣诞节期间也罢工吗？ 工会意见不一

面对罢工浪潮和对节日期间公共交通运力的担忧，法国几大工会日前展现出不同的态度。

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法国工人民主联盟CFDT秘书长洛朗-贝尔热周一再次强调，政府确立64岁为退休均衡年龄界点（在此之前退休将少拿退休金，在此之后退休可多拿），以此鼓励人们自动延长工作年限，是跨越了红线，“政府不仅在社会公平度上犯了严重错误，而且如果这个错误持续下去，就会同时成为一个严重的政治错误”。但他同时呼吁罢工群体，在圣诞节期间休战。周一早间，他表示，“如果政府还不给出答案，那么明年一月将会出现新的冲突，当然能避免的话最好...如果问题是：是否要在圣诞节期间休战，那么我的答案是非常清楚的，是的需要在圣诞节期间休战”。但法国总工会CGT的秘书长菲利普-马提内则警告政府如果不撤销退休改革草案，社会运动将会继续。

对此，法国生态转型部部长周一表示，“罢工是合法的，但我们可以在年末假日这种时候，当每个人都有需求回家的时候，尊重一下人们的这种需求”。她谴责圣诞节期间交通罢工“是不负责任的，将毁掉法国人民的假期”。

给法国政府火上浇油的是恰恰负责退休改革事务的高级委员让-保罗-德勒瓦周一的辞职。2017年被马克龙任命，准备退休改革方案的他，承认曾没有申报的职务多达10个，且其带薪职务存在重叠现象，他虽进行了申报，但重叠职位之举却并不合法。他已承诺将多领取的钱款退还。这一丑闻的继续发酵，让明日又一次的工会大罢工再燃起熊熊怒火。