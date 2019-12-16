工会号召再次大罢工 巴黎交通受阻雪上加霜

法国退休制改革事务最高专员让-保罗·德勒瓦因被查没有申报部分收入周一辞职，政府退休制度改革压力增大。政府发言人周一晚间表示，退休制度改革并不会随着德勒瓦辞职而付之东流，政府将一如既往地支持这项改革计划。工会号召今天发起新的大罢工行动，要求政府撤回退休改革方案。巴黎交通受阻情况将雪上加霜。

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法国退休制改革事务最高专员让-保罗·德勒瓦因在出任公职期间没有申报同时在13间机构出任职位，包括担任一个教育政策智库的主席，每月收取近5千4百欧元报酬，涉嫌触犯2013年的法例。他承诺会退还报酬。法国总统马克龙表示将尽快委任新人选专责退休金改革。法新社称，有“退休先生”之称的德勒瓦辞职，使政府面临退休制度改革更大压力。

而与此同时，法国公共运输受罢工影响已经进入第12天，工会再次要求取消改革，但马克龙强调，改革是要面对21世纪挑战。

法国各大工会号召周二举行大规模罢工及示威抗议。预计受大罢工影响，本来已经严重受阻的巴黎及其他大城市交通状况将雪上加霜。周二，仅有四分之一的高速铁路运行，巴黎郊区列车仅保证五分之一运行。而欧洲之星等连接法国及欧洲各国的高速列车将严重受到影响。航空系统将减少20%航班。

据统计，到目前为止，罢工给巴黎酒店餐饮及商家造成不同程度的损失，与去年同期相比，营业额下降25%到60%。