约翰逊将向国会提交法案推动1月底脱欧

英国首相约翰逊领导的保守党取得立法选举压倒性胜利后，英国政府计划于本周五再次将约翰逊的脱欧协议法案提交下议院表决。

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英国首相领导的保守党这次顺利在下议院650席中取得365席，其中高达109席是工党过去席次，这使保守党在议会取得高达80席优势，这也是自前首相撒切尔夫人1987年带领保守党胜选以来的最大胜利。

由于执政保守党在胜出大选，取得过半数下议院议席，因此通过脱欧协议是“预料之中”。一般认为，英国可以在明年1月31日或之前离开欧盟。约翰逊胜选后曾再次强调，英国将在1月31日脱欧。

约翰逊周一在国会欢迎109名新的保守党议员。新一届国会会期将在周四展开。英国国会完成脱欧立法后，英国和欧盟会就经济和战略关系的新协议展开谈判。脱欧过渡期在明年底结束。

另据路透社报道，美国白宫经济顾问库德洛周一表示，他将在明年一月初访问英国，进行经贸谈判。

英国首相约翰逊所属保守党在12日选举中大胜，约翰逊的选举诉求是要在一月31日前完成脱欧，他表示，希望尽快与美国谈判贸易协定，同时也与欧盟建立新的贸易关系。