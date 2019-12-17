日韩时隔三年半举行局长级出口管理对话

日韩两国政府围绕出口管理等的局长级对话，16日在东京日本经济产业省举行。日本经产省贸易管理部长饭田阳一、韩国产业通商资源部贸易政策官李浩铉等出席了会议。鉴于日韩《军事情报保护协定》（GSOMIA）上月得以避免失效，两国政府同意重启有关贸易管理的对话。

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日本政府7月4日针对出口韩国的三种半导体产品开始进行单独许可和审查，在8月2日的内阁会议上决定，将韩国从安全保障出口管理上享受优惠待遇的“白名单国”中剔除，并决定为此修改政令，政令在公布21天后正式生效。

在16日的会议上，韩国方面明确表示：韩国在出口管理上不存在问题，要求取消这些决定，恢复到这以前的状态。

日本方面对韩国方面的说法表示理解，就两国推进具有实效性的贸易管理达成一致，但是就撤回日本方面的决定双方仍存在分歧。日本官房长官菅义伟在16日午前的记者会上指出：日本的方针是对对象国进行综合性评价并运用出口管理措施，原本不是具有和对象国进行协商而决定的性质的事情。

这是2016年6月时隔3年半的政策对话。对于这些悬而未决的问题，日本首相安倍晋三和韩国总统文在寅将于12月24日在中国成都举行会谈，将就日本对韩国的出口管理问题与作为产生这个问题根源的韩国法院要求日本企业赔偿原朝鲜半岛强征劳工问题及日韩《军事情报保护协定》展开讨论。