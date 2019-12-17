法国退休改革：数十万人再次上街抗议 政府坚持改革不动摇

法国各大工会联合发起的第三轮罢工及示威。

反对退休制度改革，法国各大工会联合发起的第三轮罢工及示威得到全国数十万民众的响应参与。法新社援引官方的统计，全法有61万5000人参加周二的大罢工及示威活动；工会方面则称有参加人数达到180万人；而政府方面则坚持改革毫不动摇。总理菲利普今明两天将会见工会及资方代表。

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周二，法国工会发起的反对退休制度改革的罢工行动进入第13天，巴黎及各大城市的公共交通继续受到严重影响。周二的全国性罢工及示威也是各大工会首次联手行动，旨在向政府施压，收回退休改革方案。包括火车司机，教师，公务员，医护人员及律师等各行各业的人士都加入到周二的罢工行列。政府部门统计，周二，全法共有61万5000人参加工会组织的抗议游行，工会方面称，参加人数达180万人。

法国总工会领导人马尔蒂内（Philippe Martinez )表示，周二的示威抗议行动取得成功。他再次重申，工会的诉求是政府撤回退休改革方案。

而政府方面则是坚持改革毫不动摇。总理菲利普周二也表示，将坚定不移地进行退休制度改革。菲利普将在周三和周四两天会晤工会及资方代表。

法国铁路公司表示，周三的公共交通仍然严重受阻。巴黎一半的地铁线路完全关闭。