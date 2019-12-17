约翰逊要求欧盟2020年底前完成英欧自由贸易协议

在上周四大选赢得议会多数席位之后，英国首相约翰逊周二向欧盟施压，要求欧盟在2020年底前完成英国与欧盟的自由贸易协议。欧盟执委会主席冯德莱恩周二也与英国首相约翰逊通话，同意明年初展开欧英未来关系谈判。

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约翰逊表示，一旦确认明年1月31日英国脱欧，将会否决任何延长过渡期的建议。约翰逊的首相府发言人周二表示，约翰逊的计划是杜绝所有延长过渡期的可能。英国脱欧过渡期将于2020年底结束，英国要求欧盟同英国完成贸易谈判，否则英国将在没有贸易协议下脱离欧盟。

路透社消息称，约翰逊在其领导的保守党取得议会压倒性多数之后将采取大胆行动，利用自己对议会的控制，通过立法来禁止将退欧过渡期延长至2020年以后。

一位资深政府官员周二表示，“我们不会延长退欧执行期，新的退欧协议法案将从法律上禁止政府同意任何延期”。

英国在1月31日脱欧之后，将进入过渡期，期间英国名义上脱离欧盟，但在其他所有方面都仍然是欧盟成员国，这段期间双方将试图确立新的贸易关系。

在将不把退欧过渡期延长至2020年底之后的竞选承诺纳入法律后，约翰逊与欧盟达成贸易协议的时限也从将近三年缩短到11个月。

欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶周二表示，会竭尽全力与英国进行贸易谈判，期望在11个月的过渡期内达成协议。

欧盟执委会主席冯德莱恩周二也与英国首相约翰逊通话，同意明年初展开欧英未来关系谈判。