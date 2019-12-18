新任退休先生接班 法国政府称改革草案有改善余地

威胁到圣诞举国人员流动的大罢工已经进入了第14天。12月18日下午，法国总理菲利普将与社会反对声音代表再次进行协商，总统马克龙表示“准备好‘改善’退休制度改革草案”，但维持底线称“不会放弃改革计划”。

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本次与工会代表们见面的还有新任“退休先生”，接替因非法堆砌职务丑闻而辞职的改革推动者德勒瓦的皮尔特拉泽维斯基。皮尔特拉泽维斯基是执政党在北方省的议员，有“出色的人力资源工作背景”。今日谈判，政府的目标是：寻求能让陷入半瘫痪状态的全国，尤其是巴黎公交系统出现起色。根据总统府消息，马克龙尤其设置了目标：在岁末节日期间促使罢工者暂时休战，使得家庭得以团聚。然而反对浪潮最前沿的罢工群体截至目前并未提及圣诞节期间休战。

总统府消息称，马克龙准备对退休改革草案进行“改善”的内容主要针对64岁这个政府提出的退休参考年龄，按照计划2027年开始64岁将成为“超过部分多给退休金，少于部分少给退休金”的参照年龄，用退休金形式的“奖励”和“惩罚”来促使人们自动选择延长工作年限。这也激发了12月18日全体工会的第一次联合游行。此前支持改革的法国工人民主联盟CFDT工会秘书长认为，设置64岁这一参照年龄不可接受。其领导的工会也态度转变，加入了17日的工会大游行。18日下午从法国自治工会UNSA开始，各个工会代表依次与政府会谈。最受关注的法国工人民主联盟CFDT秘书长洛朗-贝尔热将在17点20开始其与政府的谈判。明日19日，总理将会见巴黎大众公交公司和法铁的高层，了解后两者在即将到来的首个节假日期间周末的交运安排计划。根据此前的声明，两家公司已经保证所有已经购买高铁票的乘客可以在本周末正常出行，但所有铁路工人工会，包括CFDT在内，均拒绝节假日期间“休战”。

如果说截至目前大部分法国人根据民调都还支持罢工，那么人们的疲态也是无法掩藏的。车次的减少和可乘坐车辆的车厢饱和度让通勤者，尤其是在多个城市之间往返的上班族疲惫不堪。18日中午法新社数据显示，法铁65.6%的机车驾驶员罢工，前一日这一数据是75.8%。