美众院将表决弹劾特朗普条款 特朗普辩称“没做错事”

美国国会众议院周三中午开始辩论指控总统特朗普滥用职权及妨碍国会调查的弹劾条款，辩论数小时后就两项弹劾条款进行表决，特朗普可能成为第3位遭弹劾的总统。特朗普在社交网站连发多篇帖文称“我没有做错事”。众议院议长佩洛西指责特朗普的作为对国家安全带来持续的威胁。

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由民主党控制的众议院预料将通过弹劾共和党籍的特朗普，之后将由参议院审理弹劾案，决定是否要特朗普下台。而共和党居优势的参院判决罢黜特朗普的机会甚微。

预计众议院有关弹劾总统特朗普滥权以及妨碍国会调查的辩论为6小时，之后的表决只需简单多数同意就能通过。在众议院享有36席优势的民主党，预计将赢得弹劾投票。

众议院议长、民主党的佩洛西对展开弹劾表示“伤感”，她批评特朗普的作为，对国家安全带来持续的威胁，使他们别无他法，只能提出弹劾。

佩洛西并表示，“如果我们现在不采取行动，就是玩忽职守。”她指出，特朗普牺牲美国国家利益，滥用公职权力牟取个人政治利益，而且犯行被揭发后，还展开前所未见的反抗和妨碍调查行动，违宪行径证据确凿，让国会议员别无选择，只能推动弹劾他。

特朗普在社交网站连发多篇帖文，强调自己没有做错事，称“难以想像被激进左派及没有作为的民主党所弹劾”。特朗普写道：“弹劾时刻，这个破词”。