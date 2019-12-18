黄之锋与童贝里网上惺惺相识环时却嘲讽两人搞公关秀

刚被时代杂志选为本年度风云人物的瑞典环保青年先锋童贝里与香港学运领袖黄之锋在推特（Twitter）惺惺相识，黄之锋赞扬童贝里在环保上的工作，并且承认她对年轻人启发的力量也启发了他本人，黄之锋同时指出中国在环保上仍然对这个世界造成很大的负面影响，而童贝里则称赞黄之锋勇敢和富启发性，并且赞同黄的建议，仍然必须要向中国施压进一步对全球对环境作出贡献。

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两个年轻人在网上的惺惺相识，中共党媒环球时报却是醋意大发，批评两人在搞一个政治公关秀（PR Stunt），并引述中国的网民戏称身为“分裂分子”的黄之锋支持暴力，扔汽油弹也会造成环境空气污染，又指黄之锋只是想吸引注意力。环时对童贝里也不客气，引述中国网民批评她不懂香港就最好闭嘴。环时还不忘调侃16岁的童贝里做假，佯称自己坐火车没位置需要卧睡地板，尽管已有同行的记者证明童贝里确实是睡地板。

英文版的环时在报导中，引述最近在区议会选举中落选的民建联荃湾西区议员林琳说：“我对他们没啥兴趣，我觉得这有点像黄之锋想出风头，挽回他垂死的名声。”

黄之锋在推特中对童贝里的一句话表示鼓掌同意，“我们不能好像没有明天那般的活着，因为我们都有明天”。黄表示他和童以及大家都可以有一个未来，我们有责任打造一个我们所想要的未来。而当全世界为敢于向气候变化或独裁者的威吓，我们其实都在这个斗争中扮演同样的角色。

黄又在推特说，对抗气候变化和争取香港的民主有其共同之处，两者都不能在个别的地方解决，中国为这两个议题同样需要付出责任，但中国对两者的回应似乎都是一样。中国排放温室气体数量全球第一，科学研究警告，除非中国温室气体排放大幅收窄，全球难以达到降低2摄氏度的目标。

黄说，中国签署在哥本哈根和巴黎协议上签了字，但2018至2019年度温室气体排放不减反增，当被问到理由何在时，中国只简单的说“中国是一个发展中国家，迫切需要经济发展”。这清楚显示中国不把它向国际作出的承诺当作一回事。就好像在1984年香港回归前，中国在中英联合声明答应香港享有一国两制以及普选。这项声明受到维也纳条约法公约所约束，是两个国家之间达成的条约，但现在中国显然不愿意对协议负责，而且更声称中英联合声明只是历史文件，不再具任何实际意义。黄说，上述两宗事例足可证明中国永不值得信任。

对此，童贝里在推特回应指出：“就让我们一起向中国施压，为了我们大家所珍惜的环保公义和自由，要它一如全球其他持分者，付出应有的责任。”童贝里而且还推许黄之锋所发的推文是“勇敢而且具启发性”。