巴黎大区区长责令公交公司全额补偿受罢工影响的市民

巴黎大区区长佩克莱斯12月19日星期四宣布，巴黎大众运输公司和法国国营铁路公司从道义上亏欠市民，因为后者在罢工期间遭受了不可言说的痛苦，因而有义务对民众进行补偿。

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12月19日星期四，巴黎地铁部分恢复，比前一天多开放两条线路，关闭线路仍有6条，且运行线路当中，一部分只在高峰时段有车。全国铁路运输方面，高铁和区间火车平均运力是正常情况的一半不到。值得注意的是，前一天法国国营铁路公司放出消息，取消12月20日到24日之间为独自乘车的4到14岁之间的未成年人提供的陪伴服务，这将主要波及父母离异，圣诞节需要自己乘车回老家与隔辈老人生活的孩子们，据法铁统计，受影响的孩子数量在6000人左右。由于在法国，圣诞节可谓是孩子心中的神圣节日，法铁这一做法立即引发民众广泛声讨。

巴黎大区区长佩克莱斯在19日责令巴黎大众公交公司和法铁对受到罢工影响的乘车群体进行全额补偿，并称两周以来的罢工造成损失在1亿欧元左右。有反对者认为，地铁和铁路公司虽然罢工，但事实上仍然有线路运行，对此佩克莱斯反驳道，真相是，对于所有的乘客来说，最低运力基本上为零，因此“不要跟我谈，说仍然有地铁和火车”，“两家公司因造成了不可言说的痛苦，对乘客有所亏欠”。她认为，尽管罢工是一项权利，但像公立医院的医生一样，大众交通的雇员不能就这样“撂挑子”。

佩克莱斯指出，法兰西岛大区将设置一个线上平台，通过vianavigo.com网站对乘客从明年1月1日起开放赔偿申请通道。但具体落实还需要运营商的同意。佩克莱斯称，她已经提请政府以运营商的政治经济指导单位的身份，将补偿措施落实下去。