英女王指约翰逊政府首要任务是1月31日实现脱欧

英国女王伊丽莎白二世周四在国会发表演讲，宣读首相约翰逊领导的保守党新政府施政方针。英国明年一月脱离欧盟将是首要任务。

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这次是英女王近十个星期内的第二次演说。 女王在致辞中表示，政府优先事项就是在明年1月31日完成脱欧，政府将进行相关立法，确保英国在当天离开欧盟，接下来要与欧盟达成自由贸易协定，建立未来关系。

英国女王宣读了政府计划审议的新法案，其中以约翰逊成功向欧盟争取、但仍未获国会通过新《脱欧协议法案》为焦点。另外，约翰逊的施政计划还包括加快审批外籍合格医疗工作者的签证申请，设立独立调查团处理病人提出的关切事项，简化程序方便医院制造和试用创新药物，未来五年对社会护理额外拨款10亿英镑以及壮大警队规模。

司法方面，政府将成立委员会提升效益，并将制定法案，延长重刑犯服刑时间。移民政策方面，则将在2021年1月起导入“澳洲式”的计分制度。这代表部分行业，例如医护人员将可获得加分，欢迎技术移民。

约翰逊政府在女王致辞中提出25项法案，由于保守党刚刚在下议院取得80席次优势，预料能通过所有法案。其中，脱欧相关法案共包括农业、渔业等相关议案。约翰逊政府首先要进行的就是脱欧协议法案，预料将赶在圣诞节前，可能周五再次提交至下议院表决。