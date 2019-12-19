退休改革谈判无果 工会1月9日再次发起跨行业大罢工

法国总理菲利普周四下午将召集工会领导人举行会议没有取得成果。法新社援引参加谈判的工会代表称，周四的谈判仍未就退休制度改革达成妥协。法国各大工会号召于1月9日再次举行跨行业总罢工及示威，继续向政府施压。而总理菲利普则坚持“64岁引导性退休年龄”原则，认为能够达成一致。

广告 继续浏览后续

法新社报道，法国总工会领导人马尔蒂内周四参加总理菲利普召集的对话会议后宣称，政府与工会的谈判无果而终，罢工及示威继续进行。他表示，包括法国总工会及工人力量，管理者联合会等联合号召在1月9日再次举行跨行业大罢工及抗议示威活动，要求政府撤销退休制度改革方案。他表示，总理仍然坚持平衡退休年龄，这一点上毫无新意。法国总工会对此持反对意见。不过，法国劳动民主工联（CFDT）并不参与1月的罢工行动。CFDT主席贝尔日表示，一月份与政府方面还将举行新的谈判磋商。

不过，法国总理菲利普表示，近日的协商取得某些进展，他强调，在平衡退休年龄上还有可商榷的余地。

周五罢工将进入第16天，巴黎的交通继续受到罢工影响，但将出现“略有好转”。近一半的高速列车保证行驶，四分之一的区间列车运行。巴黎地铁完全关闭的线路减至6条地铁线。