延至64岁退休 法国律师质疑政府计算方式过于美好

法国政府与工会昨天周四的谈判无果而终，罢工及示威继续进行。法国总工会（CGT）领导人马尔蒂内对法新社表示，菲利普总理仍然坚持64岁“引导性”退休年龄，这一点上毫无新意。法国总工会与工人力量，以及管理者联合会等也宣布将在1月9日再次号召跨行业大罢工，以要求撤销退休改革方案。但据了解，法国劳动民主工联（CFDT）称将不参与1月的罢工行动，继续与政府举行新的磋商。

广告 继续浏览后续

针对目前引起最大争议的64岁“平衡退休年龄”，在巴黎职业的詹文睿律师在受访时，回答说：两年前，马克龙在竞选时曾说，即便要退休改革，退休年龄也不需要往后提升，他承诺过就是到62岁，那么为什么现在政府要改变延到64岁，这实在令人不解，在这个部分政府是缺少沟通的！

记者接着指出，菲利普总理先前解释称，到64岁再退休，多做两年对原本62岁能退休者能多得，对工龄较短的人来说也是比较有利的，难道不是？詹律师表示，自己保持一个相当怀疑的态度，因为，这方面的数据，从政府提出的文件来看，其实有太多的计算公式过于美好，然后这能否当作改革的原因，是值得怀疑的！再来政府之前做的研究指把退休年龄延后，也并不是唯一的方法！