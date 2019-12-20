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法国/退休

延至64岁退休 法国律师质疑政府计算方式过于美好

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La mobilisation contre la réforme des retraites est entrée ce jeudi 19 décembre dans sa troisième semaine.
La mobilisation contre la réforme des retraites est entrée ce jeudi 19 décembre dans sa troisième semaine. REUTERS/Jean-Michel Belot
作者： 夏榕

法国政府与工会昨天周四的谈判无果而终，罢工及示威继续进行。法国总工会（CGT）领导人马尔蒂内对法新社表示，菲利普总理仍然坚持64岁“引导性”退休年龄，这一点上毫无新意。法国总工会与工人力量，以及管理者联合会等也宣布将在1月9日再次号召跨行业大罢工，以要求撤销退休改革方案。但据了解，法国劳动民主工联（CFDT）称将不参与1月的罢工行动，继续与政府举行新的磋商。

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针对目前引起最大争议的64岁“平衡退休年龄”，在巴黎职业的詹文睿律师在受访时，回答说：两年前，马克龙在竞选时曾说，即便要退休改革，退休年龄也不需要往后提升，他承诺过就是到62岁，那么为什么现在政府要改变延到64岁，这实在令人不解，在这个部分政府是缺少沟通的！

记者接着指出，菲利普总理先前解释称，到64岁再退休，多做两年对原本62岁能退休者能多得，对工龄较短的人来说也是比较有利的，难道不是？詹律师表示，自己保持一个相当怀疑的态度，因为，这方面的数据，从政府提出的文件来看，其实有太多的计算公式过于美好，然后这能否当作改革的原因，是值得怀疑的！再来政府之前做的研究指把退休年龄延后，也并不是唯一的方法！

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