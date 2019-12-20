法国总统到访科特迪瓦 安全稳定是核心

法国总统马克龙20日周五下午开始对科特迪瓦进行48小时的国事访问，按照传统与法国在当地驻军共同庆祝圣诞节，也旨在强化法国国际反恐形象。

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法国总统马克龙本人按照传统于12月20日星期五下午前往西非国家科特迪瓦，进行48小时的国事访问。

法国总统首先前去波特布埃特军事基地，按照传统与驻扎在此地法国军人共进圣诞节晚餐。法国总统此行旨在强化安全和稳定，突出法国国际反恐的形象，同时法国要加强与科特迪瓦在安全和政治上的合作。

法国强调驻扎在当地的军队在萨赫勒地区的反击恐怖袭击行动中发挥了重要作用，同时科特迪瓦政府的参与也至关重要。

近期巴黎与阿比让担忧恐怖主义势力进一步在该地区扩展。自从2016年在科特迪瓦发生系列恐袭高潮后，该地区局势出现缓和，但是马里和布基纳法索局势不容乐观，这两个国家与科特迪瓦有800公里的国界。

另外，科特迪瓦在2000年前后出现当地居民反法情绪高涨，动乱，法军介入等系列危机，冲击法国与科特迪瓦关系，而且科特迪瓦2020年面临总统选举和政府更替，让局势更加复杂。

科特迪瓦政府发言人表示：“法国和科特迪瓦的关系曾有起伏，但如今稳如磐石”。

另外法国和科特迪瓦两国总统周日到访 布瓦凯（Bouaké），向曾经在那里殉职的两名法国军人献花圈。