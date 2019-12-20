英国议会下院通过约翰逊脱欧协议 明年1月31日脱离欧盟

英国议会下院在周五二读表决通过了由首相约翰逊与欧盟方面达成的脱欧协议，确认英国在明年1月31日脱离欧盟。

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英国议会下院就这一法案以358票赞成，234票反对通过了由约翰逊领导的保守党政府，此前与欧盟达成的脱欧协议法案。据悉，该法案随后将提交至议会下院和上院进一步审议。约翰逊政府并表示，将在明年1月31日使其成为法律。值得一提的是，根据该法案内容，将禁止英方官员同意延长英国的脱欧过渡期，即在2020年底脱欧过渡期届满后，英国必然会离开欧盟，不论届时英国同欧盟是否完成贸易协议谈判。对于这一法案的通过，约翰逊指出，其将结束英国脱欧“一拖再拖”的局面，并给出脱欧程序一个“明确的时间表”。

分析人士指出，在刚刚过去的英国大选中取得大胜的英国保守党将确保该法案得到通过成为法律，但英国的脱欧进程在接下来首要面临的难题便是与欧盟就脱欧后双边贸易关系的谈判。有报道指出，事实上就这一在过去数十年中无需触及的难题，英方代表与欧盟官员自今年2月起就已开始展开磋商。脱欧后，英国与欧盟将保持何种贸易关系也是在英国国内，及欧盟27个成员国中存在观点不一的争议性和首创性话题。而针对英国议会下院周五通过的法案，包括不延长2020年底脱欧过渡期的调控，反对该法案的议员则表示，其将令英国未来增加更多的不确定性。他们并称，况且预计英国需要多年才能与欧盟达成贸易协议。

对此，反对党工党领袖科尔宾要求该党议员对这项法案投反对票，并提出英国应该以“更好、更公平的方式”脱离欧盟。据悉，此次交给英国议会下院表决的脱欧协议法案，原本在今年10月就要开始实施，也获得了议会大多数议员的支持，却因当时议会不同意在3天时间内完成立法，被政府撤回。此外，英国女王在周四就新一届议会换届时发表致辞演说时指出，约翰逊领导的保守党政府提出，必须在2020年1月31日脱欧最后期限之前，将脱欧协议法案变成法律。英国脱欧大臣斯蒂芬·巴克莱（Stephen Barclay）也评价称，周五将会是“载入英国历史的重大日子”。路透社另最新报道称，欧洲股市在当天逼近历史高点，因1月31日是英国退欧日得到进一步证实，投资者纷纷涌入已经被不确定性搅扰了三年多的市场。