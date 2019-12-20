香港发生警察拘捕行动时遭开枪事件 一名男子被捕

综合多家当地媒体报道显示，香港大埔翠屏商场外周五晚发生了一起开枪事件。消息指，有警员在商场外采取截查行动期间，一名男子取出一把半自动手枪，并开了一枪，但无打中任何人。该男子随后遭警员制服及拘捕，警方并已对此案展开调查。

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据香港电台报道称，这一事件发生在当晚约9时许。当有警员在大埔翠屏商场附近进行拘捕行动期间，一名男子取出一支半自动手枪，开了一枪，并无打中人。就此事件，香港警方有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华在周六凌晨介绍称，警方其后持搜查令，将疑犯押返翠屏花园一单位搜查，并检获长距离步枪，当中包括AR-15步枪、211发子弹，当中61发于环形快速入弹器内；另外亦检获P80半自动步枪、44发中空子弹。李桂华指，经军械专家初步鉴定，有关枪械全部可供使用，性能良好；而配合警方接获的情报，相信有关枪械用于近日集会伤及他人，包括企图伤及警员。他称，警方仍然跟进一些目标人物。李桂华还说，从警方收到的情报，看不到与持枪劫案有关。

据报道显示，由于事发当时参与制服该男子的系便衣警员，一度被在场市民包围及要求要求出示委任证，其间有人冲前及双方出现推撞，军装警员及多名防暴警到场驱散，其间曾喷射胡椒喷雾。此外，就事件中被捕的男子信息，李桂华介绍指，涉案男子今年19岁，去年12月曾被警方以非法藏有枪械被捕，直至今年2月获准保释，本月8日违返保释条件，并无定时向警方报到，警方于是展开调查。李桂华谈到，在拘捕行动中有人开枪，之后有不少围观的人士叫嚣，试图阻碍警方工作，他强调当时是开枪的场面，有一定危险，呼吁市民要听从警方劝喻，尽快离开。另据了解事件发生后，香港警务处处长邓炳强午夜到大埔开枪案现场，了解情况。