多数工会拒绝在圣诞节期间暂停罢工 法国人过节返乡困难重重

法国各大工会反对政府就退休制度发动改革引发的全国大罢工仍在持续，交通大受影响，多数工会拒绝在圣诞节期间，暂停罢工行动。特别是在圣诞节过节期间，三大铁路工会相继宣布将继续罢工，仅有规模并不大的全国自主工会（l’Unsa）成员宣布将暂时恢复工作。

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法国自12月5日爆发全国性“无限期”大罢工以来，多地公共交通和供电等基础服务受到严重影响。据法国内政部统计，约有61.5万人参加了17日由8家联合工会发起的第三次全国性罢工，而法国总工会则称抗议者人数是内政部公布人数的三倍之多。在退休制度改革问题上，立场强硬的法国总工会（CGT）并敦促成员采取更多的“地方行动”。

19日，菲利普总理还专门会见了巴黎大众运输公司和法国国家铁路公司的高层，了解两者在即将到来的周末的交通计划。12月20日、21日和22日是法国人在圣诞节假期集中出行的时段，根据此前的声明，两家公司已经保证部分购票的乘客可以在本周末正常出行。但与此同时，作为全法第四大工会，法国劳工民主联盟（CFDT）的铁路员工部门在周五最终决定，加入法国总工会和SUD铁路工会（SUD Rail）的斗争队伍当中，坚持在圣诞节期间继续罢工。

在首都巴黎，高速列车服务只有一半正常营运，大批旅客查阅显示屏了解资讯，16条地铁线周日将仅有2条自动运营线路不受罢工影响，其余14条线路均遭停运。而在市内的公交车服务中，每条线路在当天约保持三分之二的运营量。南北机场大巴在近乎保持运营和二分之一间继续。同样受到公共交通罢工影响，租车行业在圣诞期间则非常抢手。据了解，各大工会代表下月会继续与政府谈判，法国政府则期望在明年夏天前，通过这一争议改革方案。