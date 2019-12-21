美国成立太空军 日本敲定2020财年防卫预算实现“八连涨”

美国总统特朗普在当地时间周五晚签署了价值7380亿美元的《2020财年国防授权法案》。他并在签署仪式上正式宣布美国成立“第六军”、太空军。同样在当天，日本政府也宣布敲定了2020财年财政预算案，其中防卫预算实现连续8年增长，再创历史最高纪录。

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成立太空军是特朗普上台后备受关注的一项军事改革提议，根据此次由他签署的《2020财年国防授权法案》显示，在总7380亿美元的美国军事投入当中，其中将包括3200万美元预算用于创建太空司令部。分析人士指出，尽管这一数字远少于特朗普政府此前提出的7240万美元预算，但这还是意味着美国太空军建设迈出了历史性一步。太空军是除美国陆军、空军、海军、海军陆战队和海岸警卫队以外的第六个全新军种，也是美国空军1947年组建以后第一次出现新军种。太空军的准备工作将在未来18个月内完成，包括人员安排、制服、军歌、标识、训练计划等。

法案生效后，现有的美国空军太空司令部将被重新任命为太空军。美国太空司令部司令、空军上将雷蒙德（John Raymond）透露称，空军太空司令部的1.6万名现役士兵和其他人员将被划入新太空军，但名义上暂时还是空军成员。据悉，美军现有大部分太空力量由今年8月设立的空军太空司令部指挥，不仅操控全球定位系统等185个卫星系统，还指挥空军网络战。特朗普则在相应的签署仪式上讲话称，“今天，是我们一个重要里程碑，今天我们正式组建一个新的武装力量分支，它被称为太空军”。有预算将为太空军拨款4000万美元，太空军初步将由200人组成。

来自美国空军的一名高级官员介绍称，最终会有5000至6000人被转移到太空军，主要是太空业务有关的人员，且以自愿为前提。其他支持性岗位例如安全官员和工程师等都会留在空军编制中。转移到太空军的人员在军级和薪水上将保持不变。此外，一些不属于太空司令部的人员，尤其是情报和工程学等领域的也会被纳入太空军，最终太空军成员或将达到1.5万人。但这一规模与其他美国军种相比仍差一大截。目前美国空军有超过30万名现役人员，相对规模较小的海军陆战队也有18万人。

另据东京方面消息，日本政府此次敲定的2020财年防卫预算为5.3133万亿日元（486亿美元），较本财年增长1.1%，接连5年超过5万亿日元大关。预算具体内容包括，F-2战机后续机型研发费用111亿日元，驱逐舰“出云”号航母化改造费用31亿日元，陆基宙斯盾导弹系统发射装置采购相关费用129亿日元，JSM远程巡航导弹采购费用136亿日元等。值得一提的是，日本政府还对去年制定的《防卫计划大纲》中提到的太空、网络等新领域增加投入，其中506亿日元用于组建宇宙作战部队及购买监视宇宙空间的卫星设备等，256亿日元用于陆海空联合网络防卫队人员相关费用及相关设备购置。

与此同时，日方新的防卫预算还包括日本接受美国政府报价的“对外有偿军事援助”合同金额为4713亿日元，金额达到历史第三水平，其中仅F-35战机采购费用一项就高达1074亿日元。根据计划，日本将购买6架能在短距离内起飞并垂直降落的F-35B，总价793亿日圆。日本并于未来几年打算购买42架F-35B，这6架将是第一批。美联社报道提到，日本购买昂贵的美国武器，可以减少美国对日本的贸易逆差。美国一直很在意对日本的贸易逆差，不过日本也担心，购买外国货会伤害国内军事产业。