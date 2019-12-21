警方抓人洗钱疑是借口冻结七千万才是正题

警方日前高调召开记者会宣布破获一宗涉嫌七千万元港币对洗钱案，并逮捕案中四名有关人士，但由于所谓洗钱案涉及一个用来支援被捕者示威法律支援的众筹平台，政治检控味道浓厚，法律界亦指出警方根本欠缺任何法律理据，果不其然，被捕四人在警方的记者会后两小时便全部获准保释候查，须于明年1月中到警署报到。

广告 继续浏览后续

名为“星火同盟”的基金强调将继续全力支援因抗争而被拘捕的示威者。

星火同盟20日在其面书网页发文称，被捕人士于前晚7时左右已全部保释离开警署，强调“平台的被捕支援工作从没受到影响，定当继续全力支援因抗争而被拘捕的人士”。而警方在传媒查询的一个小时之后，发新闻稿交代被捕的三男一女已获准保释候查，须于明年1月中旬向警方报到。

被捕四人包括一名17岁理大学生、两名分别22岁及28岁一男一女文员，以及一名50岁姓王公司董事。警方前日下午5时许高调见传媒，指被捕各人涉嫌参与洗黑钱罪行，并称行动中警方冻结一个7000万元的银行户口，但其间未有提出实质洗黑钱证据。

对于警方指涉案大部份款项存入一间空壳公司，记者昨根据地址上门，发现是一间秘书公司，主要业务是替不同公司挂名运作，职员称不清楚案件。据悉早前亦有人员上门调查，但未能捡获涉案证据后离去。

除了星火同盟之外，以网上筹款方式支援示威者的尚有“6.12救援基金”。该基金主要负责人为前立法会议员吴霭仪以及“逆权”歌星何韵诗等。