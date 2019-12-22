叙利亚西北部战火加剧 埃尔多安向欧洲警告新难民潮再现

叙利亚政府军和俄罗斯军队在近日加强了对叙西北部伊德利卜省（Idlib）的轰炸行动。对此，土耳其国营媒体在周日介绍称，过去两天，至少有2.5万叙利亚平民从伊德利布省逃往土耳其境内。对此，土耳其总统埃尔多安表示，土方无法再承受新一轮的叙利亚难民潮，并指如若叙西北部战火无法平息，欧洲将受到新的影响。

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埃尔多安本人曾在12月19日介绍称，在当时已有5万人从叙利亚境内的伊德利卜省逃往至两国边界。而根据当地救援人员和居民的话说，20日仍有长长的车队和平民试图离开由反对派控制的，位于该省南部的马拉特•努曼（Maarat al Numan）镇，以避免战火。就这一新的难民出逃现象，土耳其国营媒体阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）22日报道称，过去两天又有2.5万人从伊德利卜省逃离。据称，新一批逃离的叙利亚平民已经抵达土耳其边界附近。自2011年叙利亚内战爆发以来，现已有370万叙利亚难民生活在土耳其境内，这也是全球范围内人口最为众多身处一国的难民群体。

就当前局势，埃尔多安在周日于伊斯坦布尔参加活动时表示，当下有超过8万名叙利亚人正在从伊德利卜省向土耳其边境转移，这则是由于俄罗斯和叙政府军在近期加强了对当地的轰炸行动。埃尔多安称，如果欧盟不出面帮助稳定局势，欧洲国家将无法避免地再次看到2015年叙利亚难民潮的场面再现。他并指出，土方正在采取一切努力敦促俄罗斯停止对伊德利卜省的轰炸行动。埃尔多安称，土耳其政府还将在周一派遣代表团赶赴莫斯科与俄方官员探讨叙利亚局势。他强调，土耳其无法再承受新的叙利亚难民潮，并指会在与俄方官员会面后决定下一步会采取何种决策。