台湾就一在港抢劫案向香港提出司法互助 港保安局回应：无法可依

综合消息显示，一名台湾籍疑犯涉嫌在今年十月初于香港打劫钟表行，潜逃回台湾后被捕。台中地检署近日透过台法务部，经陆委会向香港特区政府申请司法互助，希望取得疑犯在案发现场的闭路电视画面，以及事主供词等证据。对此，香港保安局回复称没有法律可依，但随时接受疑犯来港自首。

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这名涉案台籍林姓男子被指在香港九龙尖沙咀么地道一家钟表行里持空气枪抢劫，劫走价值约99万元港币的手表，并潜逃台湾，之后在台湾被捕。台中地检署随后希望获得香港案发现场的监控视频片段、受害人书面证词等。台湾法务部官员并证实，已经通过陆委会正式向港府申请司法互助。

但根据香港电台周六报道显示，经查询，保安局回应称，香港无法律依据可以与台湾当局进行司法互助及移交逃犯事宜，香港警方亦已经将案件列作抢劫，正根据香港法律处理，并称如果疑犯愿意来香港自首，港方随时接受，不会有任何限制。港警方面并介绍称，该案目前交油尖警区重案组第一队调查，暂未有人被捕，但未回应香港警方是否曾向台中地检署提供嫌犯资料。