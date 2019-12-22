台版陈同佳案司法互助请求遭港府拒绝 台方表示遗憾

近日，台湾当局就今年10月发生在香港的一起，台籍人士抢劫钟表店后潜逃回台被捕事件，向香港政府提出司法互助申请，台方的这一申请被指遭到港府以“无法可依”拒绝，台法务部对此最新回应表示，从陈同佳案至此，港府一再拒绝台港司法互助，导致个案司法正义无法伸张，实在令人遗憾。

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今年十月初，一名林姓台籍男子涉嫌在香港九龙尖沙咀么地道一家钟表行里持空气枪抢劫，劫走价值约99万元港币的手表，并潜逃台湾，之后在台湾被捕。台中地检署随后希望获得香港案发现场的监控视频片段、受害人书面证词等。台湾法务部官员日前证实，已经通过陆委会正式向港府申请司法互助，也请港府协助被害人来台取回犯罪赃物。据中央社在周一报道显示，针对港府未就台方提出的司法互助申请作出正面回应，台法务部指出，港府在陈同佳案，声称陈嫌将返台投案，却无下文；台湾请求提供林男在港犯案证据，港府也至今不回应，如今据报载所指，港府回绝。该部门还表示，港府一再拒绝台港司法互助的结果，将导致个案司法正义无法顺利伸张，也无视被害人家属的权益，实在令人遗憾。

台法务部认为，香港强盗案台湾本于司法管辖权，检警除主动展开追查外，并已将被告拘获且向法院声请羁押获准，实无释放林男让他自行前往香港投案的理由。声明称，台湾为司法独立国家，面对跨境犯罪，寻求互相协助提供卷证，理所当然。台法务部还提到，香港在国际司法评价素有良誉，应以共同打击跨境犯罪为前提，提供必要的协助，实在不应再以任何借口让犯罪者逍遥法外。对于台方的这一表态，港府在回应传媒查询时指出，对台湾当局不断就港台司法协助事宜，发表不符事实的言论，表示强烈反对。对于台湾当局明知本港没有法律，容许香港和台湾进行司法协助和移交逃犯的情况下，仍不断以不负责任的言论诋毁香港，表示反对亦反感。

香港电台报道称，港府发言人又指，港方在打击罪恶的原则下，已提供制度下可提供的材料，敦促台湾当局不要再以政治凌驾法治，以陈同佳案及今次劫案为借口，消费法治，发表等同要求特区政府违反本港法律的言论。港方不能认同台湾当局以政治考虑法治的看法，认为其亦不符本港的法治精神。