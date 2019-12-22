浓烟毒气侵袭澳多城居民 消防员扑火时总理却度假遭诟病

澳大利亚林火摧毁至少3万平方公里土地。争议声中，总理前往前线视察。因大火焚烧导致的毒气吸入，热浪攻击，导致澳大利亚医院急诊接诊数量猛增。由于火情严重，院方表示无法预测这种紧急健康危机将会持续多久。

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从悉尼到堪培拉，从墨尔本到布里斯班，全是浓烟。有科学家认为，虽然澳大利亚每年春天和夏天发生火灾是常见现象，但本次来得尤其早，应与全球气候变暖，增加火灾发生几率有关。澳大利亚火灾截至目前已经让至少3万平方公里化为焦土，造成至少10人死亡，摧毁了超过800座房屋。受伤人群大多受到焚烧物毒气的侵害或烧伤，医院急诊部接纳着数量猛增的呼吸道疾病与中暑症状患者。医疗界要求悉尼方面对毒气的蔓延保持警惕，因为“新南威尔士州几乎全部居民都被长期弥漫的烟气覆盖，澳大利亚人从没经历过这种煎熬，无法预测火灾结束之时，对民众身体的损害程度”，“很有可能很多个月，甚至多年都无法恢复”。

面对抗击气候变化不力的指责，澳大利亚首相斯考特-莫里森中断了他在夏威夷的度假，本周日前往火灾前线视察，慰问了新南威尔士州的消防员，其中志愿者们连续数月与无法消灭的火灾抗衡。全国约3000名消防员在过去24小时之内与灾难性条件，超过40度的气温，行踪诡异的大风，与持续缺少降雨做殊死搏斗。从悉尼出发的向南与向西的干线在日间关闭。莫里森表示，他很遗憾自己在这种时候选择出游度假，并表示理解人们震惊于他与家人在国民受苦之际出游。

莫里森出游之际，火情已经不容乐观，早已摧毁了面积与比利时相当的土地，毒气已经包裹了东部多个城市，尤其是悉尼。澳大利亚民众为此上街游行，莫里森对此致歉，称“已经吸取了教训”。虽然他已经承认火灾和气候变化之间有关联，但拒绝修改鼓励煤炭挖掘工业的政策。澳大利亚因严重依赖煤炭发电厂，是全球人均温室气体排放最高的国家之一，承诺在2030年到来之际与2005年水平相比减排26%。