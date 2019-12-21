高雄挺韩、罢韩两派共85万人同日上街游行 和平落幕

台湾高雄在周六针对2020大选国民党候选人韩国瑜，举行了两场立场相对的大游行。消息显示，支持韩国瑜的挺韩派以及反对韩国瑜的罢韩派在当天共同上街，以不同的线路登场，双方共集结85万人参加这次备受关注的两极造势活动。最终，挺韩派与罢韩派的游行和平宣告落幕。

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据中央社报道，由“Wecare高雄”等公民团体发起的“1221WeCare台湾大游行”在当天下午出发，由于参与游行人潮爆满外溢到沿线店家骑楼，致原本只规划五福路单线的游行路线，临时开放双向供游行使用。主办单位于终点宣布有50万人响应这场旨在罢韩的游行。强调经济建设，不谈政治的国民党人韩国瑜在去年台湾的“九合一”选举中，出人意料地击败长期在当地占优的民进党竞选对手，当选高雄市长。他并在今年顺势成为了国民党2020大选的总统候选人。同样在当天，为了支持韩国瑜当选造势，由其阵营策划的“南方崛起高雄光荣大游行”，也于当天下午1点11分自神农路凹子底公园集结开拔，全线3公里多的路线也吸引很多民众挺韩参与，这场活动的主办方则宣称游行人数逾35万。

报道显示，支持韩国瑜的“南方崛起高雄光荣大游行”，原本规划其本人也要全程参与游行，但基于安全考量，韩国瑜后来改于在游行终点发表讲话。他并于约于下午2时45分登上终点舞台，台下的支持者高喊“韩国瑜冻蒜”，民众热情沸腾，青天白日满地红旗随处可见，韩国瑜本人感谢民众一路相挺守护他，并称寻求民众支持他明年当选总统也不忘拉抬立委选情，呼吁支持国民党席次过半。高雄市警察局副局长王钦源则介绍称，为了协助当日两派支持者的大型活动，该市派出了3000名警力参加维安工作，以防止两方人马于交通转乘或热点区域发生冲突事件。而罢韩阵营原预估将会有10万人参加他们对韩国瑜唱反调的游行，但是参加人潮一波波涌入，人群中有人挥舞着自制的写有“下台”、“滚”等纸板，一路上参与者高呼诸如、“下台”、“光复高雄”等口号。

针对这两场政治观念不同的造势活动以和平落幕，国民党和民进党都在当天随后加以赞扬。民进党副秘书长林飞帆通过脸书发文表示，“今天两场大型政治集会在同一座城市发生，两场活动仅有4个捷运站的差距，没有冲突，也没有暴警对参与者施暴，这其实是台湾作为一个民主国家了不起的成就。”国民党也指出，“南方崛起高雄光荣周年庆大游行全程都是秉持着理性且支持韩国瑜的态度，诉诸人民的真实声音，不管是支持或不支持，都是在诉诸民主，都是中华民国的国民。”此外，蔡英文总统还在晚间通过脸书发文称，“今天在高雄的两场游行都顺利结束，感谢辛苦维持现场状况的警察、消防同仁和大众运输工作人员的费心引导。这次尽管活动的诉求不同，台湾人民依然展现了最大的民主素养，这也代表公民意识日渐成熟，这是一堂珍贵的民主课。”