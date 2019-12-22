声援“星火同盟”被捕者 香港民间23日集会获不反对通知

为了声援遭港警拘捕的“星火同盟”成员，有香港民间人士发起当地时间12月23日晚7时在中环爱丁堡广场举行“星火不息，燃点国际”集会。就这一活动，“民间集会团队”发言人刘颖匡在周日向媒体证实，已经获得警方发出不反对通知书。

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香港警方日前宣布破获了一起洗黑钱案，指案件与支援“反送中”被捕抗争者的“星火同盟”有关，并指已冻结一家空壳公司 7,000 万元款项。港警毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基在相关的一个记者会上介绍称，警方捣破了一个在网上声称筹款支援示威或暴力活动的洗黑钱集团，并冻结了港币 7,000 万元的存款。警方在行动中还检获了6支箭、2支雷射笔、及大量个人防护装备。陈伟基称，警方发现过去半年来，该网上平台在网上筹得大约8000万港元，筹款用途声称是支援在暴力示威活动被捕的人士，但警方发现筹款所得多数去了一间空壳公司。涉及此案的“星火同盟”则回应称，警方以失实陈述抹黑该组织。“星火同盟”自辩称，他们是“一班关注被捕者、政治犯的热心朋友”成立的组织，宗旨是支援在示威活动中被捕、被囚的抗议者，为有需要的人士、他们的亲友提供各种支援服务，具体包括免费被捕保释及有关法律咨询等。

据香港媒体报道，周日的集会由香港大专学界国际事务代表团张崑阳、候任中西区区议员梁晃维及“民间集会团队”发起，将于当晚在7时至9时举行。集会原订在中环遮打花园举行，但之后因警方要求改为于爱丁堡广场举办。对此，“民间集会团队”发言人刘颖匡证实，已经获警方发出的不反对通知书。刘颖匡称，集会已经获警方发出不反对通知书，呼吁市民到场参与，“谴责香港政权违反资本主义市场逻辑，同时漠视香港国际金融中心声誉，以莫须有罪名拘捕星火成员并冻结资产。”“星火同盟”曾在20日通过脸书发文介绍称，“被捕手足于昨晚 (12月19日) 七时左右已全部保释离开警署。”另在周六当天，由市民团体发起在中环爱丁堡广场举行“声援维吾尔族人权集会”同样获发不反对通知书，并得到数千人参与。

这场活动当天则发生警民对峙。集会期间，有人拆走附近大会堂的一面国旗，防暴警察到场后发生冲突。有人向警员掷水筒等杂物 。防暴警员制服数人期间，警员扑倒几人，用警棍抡打，有人试图解救，警射胡椒喷剂。有防暴警员一度拔出配枪指向人群。警方表示当天下午约五时，在集会现场附近拘捕一名违法人士 ，期间有人向警员投掷杂物 ，意图抢犯 ，警方严厉谴责有关暴力行为。同样就这一事件，港府表示，对集会人士把国旗拆下丢在地上等行为，加以强烈谴责，并指违法人士须负上刑责。