5人被判死刑 3人被判入狱 卡舒吉遇害案真相却仍未昭雪

沙特阿拉伯总检察院在周一宣布，针对在事发当年备受全球瞩目的沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案事件，5名涉案人员因直接参与此案被判处死刑。另有3人因涉案被判处24年监禁。但消息显示，被指为残忍杀害卡舒吉案主谋的沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼亲信、萨乌德·卡赫塔尼（Saud al-Qahtani）则被法院宣布未受指控。

广告 继续浏览后续

2018年10月2日，沙特著名新闻界人士、《华盛顿邮报》专栏作家贾迈勒·卡舒吉，因办理与未婚妻简吉兹（Hatice Cengiz）结婚有关事务，进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后，从人间蒸发，再也没有回来。根据事件发生后，土耳其情报部门对当天领事馆内泄露出的有关录音评估显示，数名从国外专程飞入土耳其境内，在卡舒吉进入领事馆前就早已等候他多时的沙特特工，对他在当地进行了残忍的杀害，并以分尸的方式销毁证据，甚至还同时派遣一名特工在当天穿着卡舒吉生前的衣服走出领事馆，以造成他本人自主离开的假象。相关报道指出，整个过程有录音的存在，在卡舒吉的尸体被肢解之前，可能被注射了镇静剂，并且用塑料袋使其窒息。事发后，土耳其政府官员地不断放料，及有关详细记录从沙特特工抵达土耳其境内地面监控视频资料被陆续传出，卡舒吉在沙特领馆内的离奇消失被指向一场国家机器参与的跨境谋杀事件，参与特工中直接包括王储萨勒曼的亲信数人，该事件的残忍性和野蛮性也在美国政界、新闻界和全球舆论中掀起轩然大波。

事件发生后一开始，沙特当局曾多次否认与卡舒吉遇害案有关。但在各种铁的证据和国际压力下，沙特司法部门展开了对这一案件的调查，并否决了土耳其当局要求引渡和审判嫌犯的请求。2018年11月，沙特检方发布声明称，确认卡舒吉死于谋杀，并起诉11名犯罪嫌疑人。2019年1月初，沙特对卡舒吉案进举行了首次听证，沙特总检察院要求对11名嫌疑人中的5人判处死刑。但沙特检方及媒体均未透露听证会细节，也未正式披露11名被告的姓名。卡舒吉遗体至今未被找到。就该案的最新进展，沙特总检察院当天发布声明称，利雅得刑事法庭对5名直接参与谋杀卡舒吉的男子判处死刑，3人因涉案被判处24年有期徒刑，另有3人被判无罪。声明指出，涉案的沙特前情报总局副局长艾哈迈德·阿西里因证据不足被释放。曾担任沙特王室顾问的萨乌德·卡赫塔尼虽接受了调查，但未受到任何指控。值得一提的是，路透社此前曾援引两名情报人员的消息称，卡赫塔尼在谋害卡舒吉案扮演了“中枢神经”的作用，他被指在事发时通过Skype对领馆内的特工等相关人员直接下令。来自土耳其情报消息称，在某一刻，卡赫塔尼告诉手下解决掉卡舒吉，并称“带着他的狗头来见我”。

此外，沙特院方的最新声明还说，卡舒吉案经过九次开庭，在第十次开庭时做出判决。判决结果公布时，卡舒吉家族代表和土耳其驻沙特大使馆代表均在场。此外，联合国安理会五个常任理事国代表被指也出席了听证。院方称，在终审判决前，被判刑的这些人的身份不对外公布。但对于这一结果，分析人士指出，除了与卡舒吉遇害案逃不开干系的萨勒曼本人全身而退，他的两名涉案亲信也被宣告无罪。就这一结果，联合国法外处决问题特别报告员卡拉玛德（Agnes Callamard）批评沙特的这一闭门审判是“嘲讽”。曾参与调查卡舒吉案的卡拉玛德表示，“雇佣杀手有罪、被判死刑。幕后主使不但逍遥法外，而且几乎没受到调查和审理的影响。”她批评说，这是司法正义的反义词。此外，卡舒吉的未婚妻简吉兹还在推特上回应称，“正如我们永不会将你忘记，我们也不会将杀害你的刽子手遗忘，以及那些试图掩盖有关遇害案真相的人”。