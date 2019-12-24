五类罪案增最多四成 警方竟指反修例「暴力」致社会纵容罪行有关

香港油麻地昨日在一个半小时内发生两宗劫案，事主共损失120万港元(下同，折合约14万欧元)，是本月第六宗劫案，警方承认，包括劫案在内的五类罪案，在今年头十一个月上升两成八至四成四，但认为这可能与劫匪藉警方忙于应付反修例示威而趁火打劫，以及风波令港人守法风气转弱致纵容罪行有关，着大家不要单从警方执法不力的角度看罪案上升的问题。

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不少市民今(24日)早致电电台叩应节目反驳警方的说法，指警方推诿责任在市民身上，是倒果为因，更指香港好像进入「无警状态」。当中，劫案所在地区的区议员林健文表示，曾向警方反映，获告知近月已取消两名军装警员一起巡逻的「孖beat」制，以免警员被市民针对，但已改以小队巡逻。不过，林续称，他看不见有小队巡逻，认为应重新用上军装警员巡逻。他又指，不少居民反映，近月致电警方求助时，数小时后仍无警员到场，质疑「是否有警方维持治安」。

年近岁晚，劫案一般会增多，本月中旬之前，九龙区已发生三宗劫案，事主共失去约值600万元的金饰和手表；及至前(22日)晚，铜锣湾一间商店被劫去价值60万元的手表，到了昨日早上10时许，一名23岁男子报称行经油麻地文明里及弥敦道交界时，被两名戴口罩男子用硬物袭击头部，被抢去有20万元现金的手袋。事隔约一个半小时，距离上址不足300米的一间金铺被六名身穿黑色或深色衣服和口罩的男子打劫，75岁的男店主报称，部分匪徒手持斧头和牛肉刀，有人用铁锤毁坏店铺的橱窗，劫去一批价值约100万元金器后逃去。疑匪中部分为南亚裔人士，暂时未有人被捕。

案件发生后，警察公共关系科总警司郭嘉铨在警方例行记者会上主动表示，反修例示威持续半年，罪案数字持续上升，包括爆窃、行劫及纵火等，本月亦有多宗涉嫌持械行劫案件，前晚及昨日均有发生，「不排除有匪徒见我们(警方)忙于应付暴力示威而趁火去打劫商铺。」

他续称，更令人忧虑的是，香港社会的守法意识因为「暴徒」行为而不断下降。一同出席记者会的有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华补充，除了有机可乘，社会风气亦是罪行发生的两大主因之一，尤其是暴力罪行，例如打家劫舍和伤人，如果社会有这种暴力风气，大家会不经不觉受到传染，「问题根源是最近一连串暴力事件有好大责任要负。」

李桂华明显有所准备，即场提供五类罪案的同期数据，证明罪案上升。根据去年和今年头十一个月的数据，爆窃案今年已发生2056宗，较去年同期上升44%；街头抢劫案有163宗，同样上升44%；其次是偷车案，1至11月共有572宗，同比升40%；而车内盗窃案亦增加39.3%，有1110宗；增幅「较少」的，是如中午发生的劫案，今年头十一个月已有170宗，升幅为28%。

郭嘉铨其后强调，警队不会放下日常工作，不会怠慢，会根据情报灵活调配人手及资源，应对罪案，维持治安及社会安宁。