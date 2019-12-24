港府滥捕酿司法灾难 近百人涉暴动罪二度押后审讯 大律师忧数年审不完损程序公义

反修例风波持续半年多来，约五百人被控暴动罪，当中96人昨日再度提堂，但法庭因应控方所求，将案件再次押后至明年3月再提讯，以便控方有时间观看数以百计的供词和录像，意味被告遭控24星期仍不能就其控罪表态，但须按时向警方报到及禁足。辩方律师指这对被告不公平，大律师吴霭仪更忧虑，以现时的暴动案数量，审讯经年也未能完成，而越迟因证据不足才放人，将越影响香港的司法地位，促请律政司调拨大量人手严格按证据筛选警方要求提控的个案，以免司法灾难延续。

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风波中被捕的人数是香港自1967年「六七暴动」后在一次社运中最多人被捕的，截至本月9日，警方已拘捕六千多人，当中，近千人被检控，有517人被控暴动罪，一旦罪成，最高刑罚是十年监禁。但不少法律界人士指出，暴动罪容易入罪，因为条文订明，如果一个人参加非法集结，而该集结被认为「破坏社会安宁」，便属参与暴动。两名泛民主派议员月初提出私人草案，建议收紧暴动罪的定义，包括指明当事人的行为必须牵涉暴力行为、以及参加者有「共同目的」等；另亦建议把最言刑罚降低至三年。

是次涉案的96人，全都是参与9月29日全球反极权大游行而在金钟的大规模冲突中被捕的，当中绝大部分被控暴动，而在场工作的香港社会工作者总工会总干事许丽明则被控袭警，已押后12周的案件，昨(23日)早在西九龙裁判法院再次提讯。提出检控的律政司代表在庭上首先呈上修订控罪书，因为原有文件共有十处地方出错，包括被告姓名和出生日期等。控方其后表示，须查阅270份证人供词和超过300小时录像，要求押后，各被告暂时毋须答辩。

大部分的辩方律师反对案件再度押后，认为押后时间过长，对被告不公平。律师又指，若法庭接纳押后申请，应撤销被告的禁足令，以及减少到警署报到的次数。

裁判官最终批准押后案件12周，到3月13日再次提讯，但各被告的禁足令和报到次数不变，若未经法庭批准，亦不能离港。

吴霭仪：律政司未看清证据便同意检控

曾是立法会议员的大律师吴霭仪前(22日)天在报章撰文，指司法界极为关注大量暴动案件会对法庭正常运作造成严重影响，未知何时能审理完毕，因为单是其中一宗暴动案的证据，已包括百多小时的影片。她举例指，2016年新春的旺角冲突中，莫嘉涛一案便审讯了63天，而现时的五百宗暴动案，「恐怕三、五、七年也审不完。现时还柙候审者近百人，其中不知有多少属暴动罪，那么他们要被监禁多久才可得到审讯？延迟这么久，还可能有公平公正的审讯吗？」

她续称，这场司法灾难由行政和执法机关造成，因为当局在「止暴制乱」的指令下，不管示威者是否和平抑或使用暴力、使用什么「暴力」，一律大肆追捕；而律政司把关不足，没有谨遵《检控守则》，未看清楚是否有足够证据便同意检控，结果至今已有4宗案件的被告因控方证据不足而获警方撤销控罪。她指出，法庭虽已命令控方赔偿讼费，但被告人其间所受折磨，并非金钱所能补偿。

吴霭仪表示，愈多案件愈迟在庭上获撤销，就愈影响香港律政司以至整个刑事检控程序公正的国际声誉。

她建议律政司长郑若骅调拨大量人手审查警方呈交的个案，严格把关，没有足够证据的就速放，不致严重暴力的就酌情处理，余下只有最严重暴行和具有力证据的才正式控告暴动罪，藉此大幅减少须在法庭审讯的案件数量。

法庭方面，她期望法官以严谨水平来决定是否接纳控方举证，以轰走不应检控的案件，此举既可迫使控方三思而后行，亦可增强被告对审讯可望公平进行的信心。否则，这场司法灾难将会带来重大伤害。

吴霭仪总结道，「一国两制」中香港这一制正受到重大考验，因为全球都会看到港府如何处理有关案件，以及程序公义有否被遵行，并循此判断香港法治的强弱。