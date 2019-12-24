礼尚往来 特朗普：美国已准备好应对朝鲜的圣诞礼物

随着圣诞节的到来及近期远自朝鲜的警告威胁，美国总统特朗普周二告诉媒体称，美方已准备好应对朝鲜声称在年底要送给美国的任何“圣诞礼物”。

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朝鲜常驻联合国代表金星（Kim Song）12月7日在一份声明中称，美方寻求的持续与实质性的对话“就是为了满足国内政治议程的‘拖延伎俩’”，并指，“我们现在不需要与美国进行长时间的谈判，去核（议题）已经从谈判桌上移除”。朝鲜外务省也在12月13日不忘重提与美国就半岛无核化及去制裁谈判提出的年底大限，并称华盛顿的具体决策会决定到时，朝方会拿出什么样的“圣诞礼物”。随着平安夜在当晚地到来，特朗普向媒体表示，“我们会知道惊喜是什么，而且我们会很成功地应对它。再看接下来会发生什么事吧。”他还补充说，“也许这个礼物是他送给我一个美丽的花瓶，而不是导弹测试。我也许会收到个花瓶。”

同样针对来自朝方的威胁，美国参谋长联席会议主席马克⋅米利（Mark Milley）曾于21日告诉记者称，美军方已经为所有可能出现的状况作好准备，但拒绝透露具体内容。此外，他还强调美日韩同盟坚如磐石，并称已经准备好捍卫三国的利益。就目前美朝双方对朝核谈判的僵持，美国国防部长埃斯珀亦提出，他对两国能重启外交努力，及继续走外交道路（处理分歧）保持希望。不过在提出对美国外交人员支持的同时，他也不忘强调，“必须保证我们的军方处于高度准备状态，随时准备参加战斗并取得胜利，哪怕是今晚（就发生）”。埃斯珀称，“我对此怀有信心”。

此外，美国国防部官网在周一公布了，韩美特种部队上月针对朝鲜进行的奇袭基地生擒首长的演习。据韩联社报道显示，美军披露以朝鲜为假想敌的特战演习比较罕见，被视为对朝释放警告信号。此前韩美军方一直在实施特战演习，但几乎没有晒出演习照片。针对朝鲜半岛局势，周二当天在中国参加第八届中日韩首脑会议的韩国总统文在寅指出，三国一致认为韩半岛和平符合三国共同利益，并就共同促进朝美早日重启对话，推进半岛无核化与和平进程取得实质性进展达成共识。

据韩联社报道，文在寅在成都世纪城新国际会展中心出席第八次韩中日领导人会议，并在会后举行的联合新闻发布会上做出上述发言。文在寅称，当天的会议使韩中日合作前景更加明朗，为三方定期对话加强合作打下坚实基础，三方商定继续为半岛无核化和永久和平保持紧密沟通合作。北京方面，中国外长王毅接受国内媒体采访并谈及朝核问题的内容在周一被公布，他呼吁美方尽快拿出落实新加坡共识的实际举措。王毅称，最近围绕半岛局势出现新一轮紧张。主要原因是朝美新加坡联合声明未能有效贯彻落实，朝方的正当合理关切未能得到重视解决。和平的窗口再度面临变数，对话的机会正在不断流失。