离职白宫后 博尔顿首批特朗普:没有认真阻止朝鲜发展核武

曾担任美国总统特朗普，总统国家安全事务助理的博尔顿在近日接受采访，罕见地批评了特朗普政府的对朝政策。他还认为，有关华盛顿已向平壤施加最大压力的说法并不正确。

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博尔顿在接受美国新闻网站Axios专访时特意批评称，特朗普没有真心信守要全力阻止朝鲜发展核武的承诺。他还指出，特朗普上任差不多三年，仍未见到任何明显的迹象，显示朝鲜已经停止生产核武器。曾先后在里根、老布什和小布什政府内任职的博尔顿并警告称，（朝鲜局势）时间拖得愈久，就愈对平壤有利。他认为，这将给予朝鲜这个扩散武器国家有更多时间，去研制、试验及优化核武器和洲际弹道导弹项目。他在采访中并提出，美方现时没有对朝鲜采取所谓的极限施压政策，并认为美国海军应拦截朝鲜海上转移燃油的非法行动。而对于特朗普无视朝鲜试射短程导弹的看法，博尔顿则斥责这名前上司的态度，并称其如同表示“不担心区趋内美军或盟友韩国及日本面对的潜在危险。”

博尔顿说，特朗普扬言要阻止朝鲜的核武野心只是虚张声势，更预测一旦朝方进行其近期威胁在美朝对话年底无结果前采取的“圣诞节挑衅”，特朗普到时将不得不公开承认，他的对朝政策“非常失败”。他还补充说，自特朗普上台后，美朝关系如坐过山车、时好时坏。博尔顿称，美国在促使朝鲜作出战略决定、停止追求发射核武能力方面，没有明显进展。这名现年71岁的特朗普政府前要员在今年9月被指与白宫内多位官员政见不合，最终在特朗普的压力下离职。就朝鲜问题，有报道指，博尔顿态度很坚决，认为联合国安理会决议禁止朝鲜试射弹道导弹，所以朝鲜违犯安理会决议毋庸置疑。但是事发后，特朗普则不受太大影响，在推特上说，“朝鲜发射了几枚小导弹，这让一部分美国人不安了， 我没事”。他还重申其与朝鲜最高领导人金正恩的友谊。

值得一提的是，美国国防部官网在周一公布了，韩美特种部队上月针对朝鲜进行的奇袭基地生擒首长的演习。据韩联社报道显示，美军披露以朝鲜为假想敌的特战演习比较罕见，被视为对朝释放警告信号。此前韩美军方一直在实施特战演习，但几乎没有晒出演习照片。朝鲜在自定的年底谈判时限前夕扬言送美国“圣诞节礼物”，暗示发起挑衅，美方也在相应提高对朝施压力度。此外，美国参谋长联席会议主席马克·米利20日在记者会上表示，“我们做好了应对一切情况的准备，保持着极高的戒备状态。”正在对中国进行访问的韩国总统文在寅在北京与中国国家主席习近平会面时提出，去核化谈判陷入停滞以及最近美国和朝鲜紧张情势升级对朝鲜不利。