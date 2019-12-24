第八届日中韩领导人会议在成都举行

日本首相安倍晋三、中国国务院总理李克强与韩国总统文在寅12月24日在中国成都举行第八届日中韩领导人会议。

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在会谈开始，安倍首相提出了日中韩合作的前提，应该是建立“三赢关系”。希望三国合作给外界带来正面影响。

此次的会议，提出了三国的具体合作领域“3E问题”，即环境问题（environment problem）”“高龄化社会（elderly society）”“人员交流(exchange)”，而关于海洋塑料问题，将以在G20大阪首脑会议取得共识的“大阪蓝色海洋愿景”的实现作为目标，三国精诚合作。6月28日-29日，二十国集团（简称G20）首脑峰会在日本大阪举行，主席国日本将海洋塑料垃圾与微塑料治理等作为本届G20峰会的重点议题，对海洋塑料垃圾与微塑料议题十分重视。各方就“大阪蓝色海洋愿景”达成共识。

会议指出了实现有活力的健康的高龄社会的重要性，人与人的联系是三国互相理解的基础，即使是政府之间面临困难的时期，持续民间水平交友、交流与合作是十分重要性,并提出了通过扩大通过体育的交流，加深友好和合作精神的重要性。

安倍首相在会议后的联合记者会上指出：关于国际形势，三国确认了共同的立场：“朝鲜反复发射弹道导弹，违反了安理会的决议而且对地区的安全保障产生了深刻的威胁”，“为了实现朝鲜的完全的无核化，将最大限度地推动美朝的谈判过程，为此，切实履行相关的安理会的决定，继续美朝接触的态势，这是三国的共同立场，并在这次会议中得到了确认。

24日上午，中国国务院总理李克强在四川成都与韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三共同出席第七届中日韩工商峰会并致辞。

李克强指出，三方要共同努力提升区域经济一体化水平。中日韩是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判的坚定支持者，应当落实上个月“曼谷共识”，一鼓作气，乘势而上，确保明年正式签署协议。三方应推动中日韩自贸区谈判尽快取得实质性进展，坚定维护多边主义和自由贸易。安倍强调“将进一步强有力地推进自由而公正的贸易”，表示将力争使东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判早日谈妥。

因为成都曾是《三国演义》中蜀国都城，安倍表示：“（日中韩）三国并非三国时代的魏、吴、蜀，不是相争关系，而是希望携手共筑‘新的三国时代’。”

24日,安倍首相与韩国总统文在寅举行了会谈.两首脑的正式会谈,是从去年9月两元首在纽约举行的联合国大会会谈以来时隔1年零3个月的会谈.