蓝营爆内幕杨蕙如暗黑网军直属民进党中央由蔡英文签约委托南风营销执行
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「卡神」杨蕙如收买网军，攻击大阪办事处处长苏启诚，袒护谢长廷，导致苏启诚自杀身亡，因而被台北地检署依侮辱公署罪嫌起诉。蓝军积极追查杨蕙如资金来源，今天召开记者会大爆料，公布「暗黑网军」直接隶属于民进党中央党部的各种证据，合约上甚至有「蔡英文」的名字，要求民进党中央公开交代。
国民党副秘书长张显耀、蔡正元及以揭弊著称的前立委邱毅，三人组成「要正义联机」今天在台北举行「民进党的暗黑网军」记者会。
邱毅指出，杨蕙如在民进党的网军中只是「小咖」，暗黑网军的头目及指挥者，是账号为IDCC的汤文馨，她是民进党立委黄国书国会办公室的公费助理，另一个身分是承包民进党网军经营工作的「南风整合营销公司」的董事。汤文馨平常连系的对口是民进党中央「新闻舆情部」党工陈泳璋，而陈泳璋的上级就是民进党前秘书长洪耀福。
邱毅透露惊人内幕指出，南风整合营销公司于2018年1月成立，负责人是洪耀福的好有叶振兴，成立目的就是为了跟民进党签约组建网军。同年3月8日下午3时47分，陈泳璋就寄电子邮件给汤文馨，通知委办筹组网军的合约已经拟妥，可以准备正式签约。
更劲爆的是，这封电子邮件的附件就是一份合约书，甲方签约代表是蔡英文，乙方是南方整合营销公司的董事长叶振兴；南风不仅与民进党签约，还向劳动部与台电申请标案，也就是说，杨蕙如网军不仅由民进党中央指挥策动，还获得民进党与民进党政府单位和国营企业挹注资金，粮草不虞匮乏。
邱毅更出示了南风与民进党签约后，从4月中起至8月初每半个月一次的网军项目报告的封面，他说，所有干的坏事都在这堆项目报告书中，未来他将陆续公布所有曾被民进党中央利用「暗黑网军」锁定攻击的对象，包括国民党和台湾民众党的人士，甚至民进党内不同派系政治人物，也曾被民进党中央的暗黑网军攻击。
民进党立委黄国书响应表示，汤文馨确实曾任他的助理，但在2017年就离职，助理离职后要从事什么工作他无法干涉，离职后两人也很少往来。民进党发言人刘康彦则表示，邱毅提出的合约，是民进党中央党部委托的网络舆情项目，是许多公司机构都会做的信息搜集。
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