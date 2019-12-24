【视频】罢工第20天 巴黎市民购置圣诞礼物成难题

刚过去的这个周日，巴黎各大购物中心人头攒动，因罢工导致的交通瘫痪和车辆拥堵导致人们延期准备采购圣诞礼品，郊外居民出行不便，多选择网络购物。但12月24日是平安夜，拖到最后一刻购置礼品的巴黎人，也不得不出动了。点击以下视频了解详情。

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法铁和巴黎大众运输公司并未出现明显的“休战”迹象。平安夜当日，全国仅有40%的高铁运行，巴黎16条地铁线当中仅两条自动化的线路正常运行，且因此人满为患。法国总工会法铁分支表示：“没有理由突然停止罢工”。12月24日的法铁罢工人数也与前一天相比上涨到9.8%（前一天法铁罢工人数9.2%，为12月5日以来最低点），其中列车驾驶员49.3%，控制员29.4%，扳道工12.6%。法铁总裁已表示，罢工导致的亏损已达到4亿欧元。大部分工会已呼吁1月9日再次掀起跨行业大游行，政府则将在游行前两天组织部长团与工会代表的协商。

尽管民调显示大部分受访法国民众依旧支持罢工，但旅客的耐心也在渐渐磨光，尤其在巴黎，法新社随机采访显示正常通勤时间在一小时之内的乘客如今两三个小时都未必能抵达办公室。