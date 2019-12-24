高雄市议会列林郑月娥为不受欢迎人物 促韩国瑜市政府落实

高雄市议会早前通过跨党派的议员提案，指香港特首林郑月娥须为警方在反修例运动中违反人权执法负起政治责任，促请市政府把她列为高雄市不受欢迎人物，提案市议员昨(23日)天要求市长韩国瑜尽速响应提案，彰显高雄市维护人权价值。

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高雄市政府回应称，任何提案都应有法源依据，不应天马行空政治操作，而中华民国与香港关系是依《香港澳门关系条例》办理，相关提案办理属台湾中央大陆委员会职权，地方市府无权处理。但提案人之一的时代力量林于凯反驳称，这是对港府践踏民主的积极表态，无关中央权限。

综合台湾传媒报道，这个不具行政约束力的议案，本月10日经高雄市议会通过，并已送请市政府研究办理。提出或联署议案的民进党籍议员简焕宗、高闵琳和邱俊宪，以及时代力量议员黄捷、林于凯等人昨日召开记者会，要求韩国瑜市政府强力公开谴责香港特首及其政府违反人权的作为，尽快把林郑月娥列为高雄市不受欢迎人物，其后更高喊「高雄撑香港、议会挺民主」等口号来表达心声。

邱俊宪在记者会上指出，有关议案是针对港人发起反对逃犯条例修订草案运动后，行政长官林郑月娥以警察强压示威民众，向和平示威者发射催泪弹、布袋弹、橡胶子弹及水炮等，所用武力不仅不符比例原则，更阻碍医护救护及记者采访，又被指涉嫌杀害和性侵示威者，可说是违反人权执法事件层出不穷。

参与提案联署的林于凯表示，曾走进香港中联办的韩国瑜，竟指香港反送中游行是暴动，质问韩国瑜会否收回有关说法及谴责林郑月娥？并指若果韩国瑜没有勇气谴责，如何捍卫中华民国的自由？

高闵琳则指出，现时流传「今日香港、明日台湾」，但事实是「昨日台湾、今日香港」，因为香港近来发生市民莫名「被消失、被杀害」，与台湾过往的白色恐怖时期雷同。泛蓝阵营批评绿营或台派贩卖亡国感，但实情是韩国瑜若真的当选总统，才是亡国感的开始，因为韩国瑜签了十大觉醒中「两岸谋求统一的模式」。她呼吁韩国瑜应站在维护高雄和台湾民主自由的立场来参选总统。

简焕宗亦以台湾过去的白色恐怖为鉴指出，上周六(21日)的大游行中，在捷运上看到台湾警察面带微笑地维护市民的安全，这是台湾花了近四十年的时间所得到的成果，呼吁大家好好珍惜，不要让香港正在发生的事情再次发生在台湾。

有关市议员表示，将会透过传统邮件及电子信箱，将提案传送到香港立法会及特首办公室，以表达高雄市谴责林郑月娥违反人权的诸多荒谬行为。