默克尔执政期超过阿登纳 国际媒体秋后算账

本周一，德国总理默克尔执政长达5144天，比阿登纳总理多了一天，成为德意志联邦共和国历史上位于科尔之后的任期第二长的总理。但国际媒体对默克尔的批评十分严厉，而德国媒体则相对温和。

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《星期日泰晤士报》批评默克尔错误地估计了形势。“她2015年对移民危机做出的反应埋葬了欧盟的团结。她为从俄国通往德国的北流输气管项目而努力是对北约和东欧的一个威胁。”她使德国政治陷入了一个悲伤状态。在她掌权期间，德国右翼极端势力选项党不断壮大，而社民党则选择了新的左转。

彭博通讯社对德法关系做出了毁灭性结论，认为德国在过去两年中，以“伪善“的方式，抛弃了法国。1950年以来推动欧洲的德法轴心由此受到威胁。德法两国之间的默契，即德国领导经济，而法国则在外交、政治和军事上处于领导地位这一默契失去了重要性。柏林“礼貌地听马克龙讲话，然后就不理睬他”。默克尔的解释是，“德国无法采取行动”，因为德国正在竞选中，然后是正在联盟谈判中，然后是处于不稳定的联盟中。

《南德意志报》发现，默克尔和阿登纳都利用了德国人爱稳定的倾向，来稳固自己的权位。比如，阿德那1957年发表文章说，“不做实验”，而默克尔则在和2013年和社民党竞选对手施泰因布吕克的电视决斗中，直接向观众说，“您认识我”。和阿登纳一样，接班人问题也困扰着默克尔的最后任期。不过她和阿登纳以及科尔也有不同之处。后两位总理最后自我评价都非常高，认为自己不可或缺。默克尔则自我选定了政治前途结束日。也许正因如此，她才能够还坐在总理宝座上，而且还坐了这么长时间。