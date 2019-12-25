平民死亡35人恐怖分子死亡80人 布基纳法索圣诞前血腥恐袭

非洲西部萨赫勒地区国家布基纳法索北部在平安夜当日发生圣战分子袭击，35名平民死亡，这是该国有史以来最惨重的恐怖袭击，布基纳法索总统卡波雷在推特上谴责这起“野蛮攻击”，并已经下达命令进行为期48小时的国家级哀悼。

广告 继续浏览后续

根据布基纳法索总统府和军队消息，被击毙的恐怖分子共有80人，而军方也损失了4名警察，3名武警。军方公告宣布，“众多恐怖分子同时攻击了阿尔滨达地区的军队分支和平民，强度罕见，且持续了数个小时”。稍晚些时候，政府发言人则表示，“在逃跑途中，恐怖分子杀害了35名平民，其中31名受害者均为女性，又伤及6人”。

布基纳法索自从2015年以来，和其邻国马里，和尼日尔一样，不断遭受着恐怖分子的攻击，而这是最为血腥的一起。今年11月，一家矿业公司的38名雇员在布基纳法索东部车辆行驶当中遭受袭击并遇难。2015年起，经过法新社统计的恐怖袭击在布基纳法索已经造成超过700人死亡，联合国则统计到大约56万人因恐惧圣战者的挑衅而被迫迁徙。虽然很少有组织出面认领袭击，但大部分都被认为是基地组织的分支机构或效忠伊斯兰国恐怖组织者所发起。法国，美国，联合国等派驻军事力量的帮助也并未完全平息恐袭，萨赫勒地区国家反恐也是法国总统马克龙任期内重要挑战。