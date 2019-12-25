惊艳的罢工 巴黎歌剧院舞者以冬日室外天鹅湖抗议退休改革

翩翩白裙，表情凝重...免费的室外芭蕾舞表演，是巴黎歌剧院舞者对政府退休改革的抗议。

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巴黎歌剧院和法兰西喜剧院是本次法国政府退休改革计划当中两个将会受到冲击的文化机构。12月24日星期二，巴黎歌剧院门口大约40名芭蕾舞者在交响乐团成员在这个可以追溯到1689年的艺术明珠门前广场上演了一场别致的游行活动：剧场门前挂起了白底黑红色字体的“巴黎歌剧院罢工”，以及“文化受到威胁”的标语。舞者和乐团成员就在门口，为市民和游客奉上了露天的“天鹅湖”表演，引发人们的惊叹。

这是他们对政府退休改革计划的抗议，一名芭蕾舞者代表表示，尽管天气寒冷，同事们仍然愿意接受室外表演的挑战，而音乐家同行们则也志愿陪同，而且“就算罢工，也愿意在12月24日为民众奉上一场优雅盛宴”。

由于巴黎歌剧院舞者的培养与选拔过程特殊，幼童一般从8岁就要接受严格的高强度培训，有天赋者缓慢步步上升，代表法国国家艺术形象出演。一般在40岁左右，由于身体伤病，舞者会选择退休，这也是为什么巴黎歌剧院舞者的现行退休制度允许其42岁办理退休。如果按照政府计划，取消特殊退休制度，延长至65岁才可拿满额退休金，舞者的身体条件将无法承受。

四十多名芭蕾舞者在冰冷的大理石地面上，为民众呈现了难度最高的芭蕾之一，“天鹅湖”。舞者代表表示，这背后是15年的牺牲与奉献，是每天不间断的训练，而身体的耐受性有限，“如果人们还想继续在舞台上看到这样美丽的表演，那么请记住，舞者们无法这样高强度工作到六十多岁”。