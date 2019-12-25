法国罢工无明显改善 罢工者抱团庆祝战斗性圣诞节

平安夜过后，圣诞节当日的法国交通依旧“干扰严重”，并未出现奇迹。

广告 继续浏览后续

圣诞节当日，全法高铁减少三分之二，城际区间火车减少七成，法兰西岛大区郊区火车减少六分之五，诸如蒙帕纳思火车站，巴黎东站和巴黎北站等大型中转站，早间没有任何驶入或驶离的火车。前夜，虽然法国铁路第二大工会--自治工会呼吁成员在学生寒假期间暂停罢工，但铁路第一大工会--法国总工会和南部铁路等则选择继续罢工，已在平安夜当天造成重大交通问题。造成法铁公司4亿欧元损失的罢工者们，自身也每天损失50到150欧元不等，法铁总裁表示今年业绩严重受到冲击。

至于接下来的12月27日到29日的周末和假期返程高峰，法铁宣布高铁将有六成运转正常，80万名已经预定好票的乘客当中，大部分将如期成行，一小部分人将被邀请对行程进行更改。

为了保持罢工的火苗不熄灭，法国总工会的罢工群体本周不休息，巴黎里昂火车站等地出现了罢工者之间的圣诞聚会，南部的马赛也有铁路工人，黄背心，私营企业员工等，抱团度过他们战斗性的圣诞节。极左派“法国不屈服”党领袖梅朗雄等人也前往巴黎里昂火车站与罢工者共进午餐，“团结罢工者”。

面对罢工者的诉求，新任退休事务代表皮特拉泽维斯基表示，不可能就取消42个特殊退休制度，设立统一按照点数计算的新退休制度再讨价还价。总理府本周一晚间宣布了与社会意见代表磋商的新议程：1月7日，部长团将与工会代表见面，主要讨论特殊工种的工作强度问题，和职业生涯结束时出现的系列问题。而1月22日，部长委员会将听取改革草案的介绍。