昂山素季所在党地方高层被杀

昂山素季所在党全国民主联盟党的一名地方高层日前在若开邦被杀。

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缅甸全国民主联盟党在布迪洞的地方主席耶登已经被当地阿拉干反叛武装关押数个星期，反政府武装表示耶登死于圣诞节当天的军事袭击，但全国民主联盟党发言人表示这一说法无法得到证明，反政府武装应负全责。

耶登于12月中旬本计划前往出席一些造势活动，来支持昂山素季在联合国国际法院的出庭发言。国际法院从12月10日起在为期三天时间内在海牙针对缅甸军方的暴虐对待罗兴亚人，种族屠杀等指控进行听证，缅甸国务资政昂山素季出庭为缅甸辩护，并在12月11日在国际法院发言。而耶登正是在昂山素季发言当天被反政府武装抓走，没能来得及出席支持昂山素季的活动。对于他的死讯，缅甸全国民主联盟党发言人表示，该党全体成员都为这一损失而感到遗憾，并认为“支持昂山素季是一项权利，不是罪行”。

阿拉干反政府武装以高姿态系列绑架，炸弹袭击，和火力攻击若开邦政府军和政府人员而闻名，缅甸政府军则以火力回复，在这个西部邦加派数千军人，同时也被非政府组织大赦国际谴责制造了“被消失”，“折磨”，“法外行刑”等罪行。本次冲突地带正是2017年缅甸军方驱逐大约74万名罗兴亚人前往孟加拉国边境之地。

12月10日的国际法庭上，以穆斯林人口为主的非洲国家冈比亚针对佛教徒居多数的缅甸发起指控，认为缅甸对待罗兴亚人的手段，违反1948年联合国种族清洗相关协议。冈比亚的这一指控得到了57个伊斯兰合作组织国家，以及加拿大与荷兰的支持，支持方希望寻求更进一步的对罗兴亚人群体的上游保护。就在这场听证会之前，阿拉干反政府武装军宣布，支持声援罗兴亚人。在为缅甸辩护时，昂山素季表示并无证据支持“缅甸军方有种族屠杀的意图”，并指出“军方行动针对的是罗兴亚人的武装袭击”。