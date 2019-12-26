法国政府否认用拖延战术等待舆论转向 铁腕收场

法国反退休改革大罢工进入第22天，反对派认为马克龙故意任由事态恶化，等待时机铁腕收场。

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这一场示威从长度上已经赶超了1995年的社会运动。当年11月24日到12月15日之间，朱佩政府的公务员退休改革以及公共服务部退休改革以妥协告终，24年后的今天政府与意见代表们的谈判进入死胡同。工会希望继续加压但法国国营铁路罢工人数并不走高（驾驶员罢工率周四下降到42.1%，本周二是49.3%）。法国公立国家消费研究机构本周四颁发年度“金仙人掌”奖给法国国营铁路公司，谴责它是年度提供服务最差劲公司。评奖元素包括准时度，价格，前往柜台难易度等等。

面对耐心日渐磨透的公共交通使用者，工会和反对派指责政府使用拖延战术，等待舆论风向产生变化，再趁机介入，强势收场。马克龙12月21日在科特迪瓦表示，这段时间政府不会“休战”，因为（与反对意见代表谈判的）局势很重要，政府也承诺要努力寻找解决途径。但提高供给反对意见代表的磋商时间表当中，年末圣诞节与元旦假期没被利用起来，明年1月7日双方见面会谈，而22日改革草案就要提交到部长委员会。时间太紧，反对改革者们认为这是政府的战术，尤其是下辖交通部分内容的生态转型部长伊丽莎白-伯恩前往马拉喀什过圣诞节，在反对派眼里颇有争议。对此，内政部长卡斯塔纳表示，这场争议“无用”，“部长们也有权利和家庭小聚”。但工会代表们则谴责道：“这是任由事态恶化的战略，政府和工会之间现在没了接触，政府放假，任由罢工持续到来年，不知何时结束”。总理府回应道：“政府依旧有强烈意愿对话”，执政党也表示“不是说暂时没有见面，就代表政府没有在工作”。