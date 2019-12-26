美军2架侦察机再度飞临朝鲜半岛上空

朝鲜本月初扬言会给美国送上“圣诞礼物”，美军周四再次派出2架侦察机飞临朝鲜半岛上空，持续加强对朝鲜监视行动。另外，美韩代表可能将在下月在会面，共商朝鲜对策。

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据《中央社》援引韩国媒体报导，美国侦察机RC-135S“眼镜蛇球”周四从冲绳美军驻日本基地出动飞临朝鲜半岛东部海域上空，并与前一天的同种机型交接。

报导说，考虑到RC-135S侦察机能追踪弹道导弹轨迹，这次任务可能是监视朝鲜潜艇基地和潜艇动向。

另一架侦察机E-8C“联合星”也在半岛上空约9455公尺执行任务。“联合星”是监视地面目标的尖端侦察机，可在9000至1万2000公尺高空对朝鲜军队地对地导弹、导弹基地、野战部队、海岸炮和远端炮基地等地面目标精确探测与识别。

报导说，韩国国防部发言人崔贤秀周四在记者会上表示，目前未出现朝鲜军队挑衅的迹象，韩国正在韩美情报部门紧密合作下密切关注朝鲜动向，保持高度戒备。

另据报道，美韩正在促成韩国的朝鲜半岛和平与安全事务特使李度勋下月访美，与美国的朝鲜政策特别代表比根会面。

报道称，两国正在关注朝鲜对无核化谈判的动向，李度勋将在朝鲜领导人金正恩发表2020年新年贺词之后访美，共商对策。

朝鲜官方媒体3日报导，外务省负责对美事务的副相李泰成发表谈话，表示将在圣诞节给美国送一份“礼物”，至于送什么礼物完全取决于美国的抉择。美韩认为“圣诞大礼”的危机虽已安然度过，但朝鲜仍然随时可能试射洲际弹道导弹，两国将集中外交力量推动美朝磋商，防止朝鲜脱离对话轨道。报道并指出，美方实际上正在为解除部分对朝鲜制裁准备多种方案。